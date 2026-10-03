انعقاد تفاهم نامه طرح مهان با هدف تعویض ۷۰ هزار موتور کولر پرمصرف در یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اجرای طرح مهان با هدف تعویض ۷۰ هزار دستگاه الکترو موتور کولر‌های آبی پرمصرف با موتور‌های فوق کم مصرف BLDC گفت: این طرح گامی مهم در راستای کاهش بار پیک مصرف برق شبکه در فصول گرم و صرفه جویی چشمگیر در منابع آب و انرژی استان به شمار می‌رود.