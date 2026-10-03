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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اجرای طرح مهان با هدف تعویض ۷۰ هزار دستگاه الکترو موتور کولرهای آبی پرمصرف با موتورهای فوق کم مصرف BLDC گفت: این طرح گامی مهم در راستای کاهش بار پیک مصرف برق شبکه در فصول گرم و صرفه جویی چشمگیر در منابع آب و انرژی استان به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقانیزاده گفت: این طرح با سرمایه گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان در استان یزد عملیاتی خواهد شد.
وی عنوان کرد: افرادی که کولرهای پرمصرف دارند، امکان بهره مندی از این ظرفیت را به صورت رایگان خواهند داشت.
دهقانیزاده گفت: در این خصوص اطلاع رسانیهای لازم برای ثبت نام به همشهریان صورت خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: با اجرای این طرح صرفه جویی حدود ۶۰۰ مگاواتی در برق را خواهیم داشت و طی چند سال به ناترازیهای برق در کشور کمک خواهد کرد.
وی یاداور شد: این طرح در راستای سیاستهای ترویج و توسعه بهره وری و اجرای سند بهره وری استان انجام میگیرد.