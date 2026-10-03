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طرح تعریض، زیرسازی و آسفالت محورهای سیمرغ ـ جویبار و لاریم ـ کوهیخیل ـ بهنمیر با هدف افزایش ایمنی تردد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار جویبار گفت: عملیات ایمنسازی و تعریض حدود ۱۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان جویبار با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در حال اجراست.
محمد مدانلو افزود: این طرح در محورهای سیمرغ ـ جویبار و لاریم ـ کوهیخیل ـ بهنمیر و در مجموع به طول حدود ۱۰ کیلومتر اجرا میشود.
وی گفت: در این طرح، تعریض مسیر، زیرسازی و آسفالت بخشهایی از محورهای ارتباطی در دستور کار قرار گرفته و ماشینآلات راهسازی در نقاط مختلف مشغول فعالیت هستند.
فرماندار جویبار، افزایش ایمنی، روانسازی تردد و کاهش نقاط حادثهخیز را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.
مدانلو گفت: با تکمیل عملیات، تردد در این محورهای ارتباطی روانتر و ایمنتر خواهد شد و بخشی از مطالبات دیرینه مردم منطقه در زمینه بهسازی و ایمنسازی راهها پاسخ داده میشود.