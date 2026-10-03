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دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خراسان جنوبی با استقرار واحدهای سیار رسانه استانی، تولید ویژهبرنامههای زنده و ثبت بیش از ۱۵۰۰ دقیقه ارتباط با شبکههای سراسری و استانی رسانه ملی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، همزمان با برگزاری این رویداد ملی، از ۳۱ شهریورماه تا ۷ مهر ماه صدا و سیمای خراسان جنوبی با اعزام تیمهای تولیدی، فنی و خبری به محل برگزاری اجلاسیه نهایی در محل نمایشگاههای بینالمللی بیرجند، جریان پیوسته و زندهای از اطلاعرسانی و برنامهسازی را به روی آنتن بردند.
سیمای خاوران با استقرار عوامل تولید و فنی در محل اجلاسیه، هر شب ویژهبرنامه زنده تلویزیونی «دفاع ادامه دارد» را با محوریت بازخوانی خاطرات، سبک زندگی شهدا و گفتوگو با خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همرزمان آنان به تصویر کشید.
همچنین با راهاندازی استودیوی دوم در محل مراسم، بستر ارتباط مستقیم و ارسال تصاویر زنده برای شبکه خبر ۲ و مراکز استانی از جمله البرز، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، آبادان، اردبیل، بوشهر، خوزستان، کرمان، هرمزگان، خراسان شمالی، یاسوج و شبکه هامون فراهم شد.
همچنین در راستای فضاسازی رسانهای، شبکه خاوران با طراحی کنارنویس و زیرنویسهای تصویری مزین به تصویر، مشخصات و نشان رسمی کنگره، معرفی شهدای والامقام استان را در کنداکتور روزانه خود قرار داد.
در حوزه صدا نیز، رادیو خاوران با برپایی استودیوی سیار در محل اجلاسیه، ویژهبرنامه زنده «صدا، دوربین، روایت» را روی آنتن برد و همزمان برنامه مشترک و زنده «پرسمان» در رادیو و تلویزیون با حضور مسئولان برگزاری کنگره، به تشریح ابعاد و روند اجرایی این رویداد پرداخت.
معاونت خبر مرکز خاوران علاوه بر انعکاس زنده آیینهای اصلی در شبکههای سراسری خبر ۱ و ۲، با اعزام گروههای خبری در سطح ۱۲ شهرستان استان، وصایا و سیره شهدای هر منطقه را در قالب بستهها و گزارشهای فاخر خبری تولید و پخش کرد.
معاونت فضای مجازی نیز همگام با بخشهای آنتنی، با تولید محتواهای کوتاه، تقطیع مصاحبهها، بازنشر بخشهای منتخب و طراحی پوستر، پوشش برخط و لحظهای این رویداد را عهدهدار بود.