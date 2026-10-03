برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم»، «رویش»، «بیمارستان صبا»، «سایه روشن تاریخ»، «اتاق خبر سلامت» و «با ایرانیاران»، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل سلول و ژن‌درمانی و ویرایش ژنوم، روایت مسیر موفقیت یک نخبه جوان، افتخارآفرینی ورزشکاران در بازی‌های آسیایی و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، پروفسور «امیرعلی حمیدیه»، رئیس بخش پیوند سلول‌های بنیادی مرکز طبی کودکان، رئیس مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، بنیان‌گذار پیوند اطفال در ایران و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره سلول و ژن‌درمانی، راهی به سوی پزشکی آینده و ویرایش ژنوم، گفت‌وگو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «علی حضرتی لیواری»، دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارنده مدال طلای المپیاد دانش‌آموزی کشوری و رتبه ۱۰۰ آزمون سراسری علوم تجربی سال ۱۴۰۴، به روایت مسیر موفقیت خود از المپیاد دانش‌آموزی تا ورود به دانشگاه می‌پردازد.

علاوه بر این، «فاطمه توسلی»، شرکت‌کننده بازی‌های آسیایی در رشته ژیمناستیک (شاخه ترامپولین) و کسب‌کننده رتبه پنجم در بازی‌های آسیایی ناگویا، «یلدا حسن شوکتی»، دارنده مدال ژیمناستیک در شاخه ترامپولین و مقام اول کشوری و دوم آسیایی، و «آرمان خدایی وله‌زاقرد»، دارنده نخستین مدال نقره بازی‌های آسیایی ایران در رشته ژیمناستیک هنری در وسیله خرک حلقه، به روایت موفقیت و افتخارآفرینی نوجوانان و جوانان ایرانی در عرصه ورزش قهرمانی می‌پردازند.

در بخش آشپزی برنامه نیز «سهیلا پرنیان»، مدرس کیک و دسر، طرز تهیه «مینی‌لوف گردویی» را آموزش می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «رویش» امروز ساعت ۱۹، با موضوع «کاهش ضایعات محصولات کشاورزی» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه، دکتر حامد فاطمیان عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به موضوع برنامه می پردازد.

برنامه «رویش» روزهای زوج با اجرای زهرا حاجی علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.

با تغییر فصل و آغاز روزهای پاییزی، توجه به سلامت و رعایت برخی نكات ساده در سبك زندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌كند، «بیمارستان صبا» در برنامه امروز با زبان طنز به این پرسش می‌پردازد كه در فصل پاییز چطور مراقب سلامتی‌مان باشیم؟

با تغییر فصل و كاهش تدریجی دما، توجه به سلامت و سبك زندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌كند. در این قسمت، پزشكان و بیماران خیالی «بیمارستان صبا» در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند كه برای بسیاری از مخاطبان در روزهای پاییزی آشناست؛ از تغییر عادات غذایی و پوشش گرفته تا مراقبت در برابر بیماری‌های فصلی و توجه بیشتر به خواب و فعالیت بدنی.

«بیمارستان صبا» با زبان طنز و در قالب موقعیت‌های نمایشی، نكاتی درباره مراقبت از سلامت در فصل پاییز را یادآوری می‌كند و به این موضوع می‌پردازد كه چه رفتارهای ساده‌ای می‌تواند به حفظ سلامت و شادابی در روزهای سرد سال كمك كند.

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای طنز و آموزشی است كه با استفاده از شخصیت‌ها و موقعیت‌های نمایشی، موضوعات مرتبط با سلامت و زندگی روزمره را با زبانی ساده و سرگرم‌كننده برای مخاطبان روایت می‌كند.

«بیمارستان صبا» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به تهیه‌كنندگی وحید كمالی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود.

مجله رادیویی و تصویری «سایه روشن تاریخ»، امروز با تدارك بخش‌هایی متنوع و پژوهش‌محور، پرونده‌های ناگفته و سرنوشت‌ساز تاریخ ایران، منطقه و جهان را در تعامل با تحولات روزِ بین‌الملل مورد واكاوی قرار می‌دهد.

این برنامه با حضور محمد ساجدی به عنوان كارشناس و تحلیل‌گر ارشد مسائل تاریخی و بین‌المللی، به رمزگشایی از پیوندهای قدرت و دیپلماسی در گذر قرن‌ها می‌پردازد. در این قسمت و در بخش «قراردادها»، پیمان باستانی «دلوس» و نقش آن در تحكیم قدرت دریایی یونان كهن و سرنوشت جنگ‌های پیشین بررسی می‌شود. بخش «نقطه‌های پنهان» به كالبدشكافی ابعاد میدانی، استراتژیك و اطلاعاتیِ عملیات غافلگیركننده «۷ اكتبر» و برهم‌خوردن توازن قوا در منطقه اختصاص دارد. همچنین در بخش «معماری قدرت»، نسبت میان فلسفه، روش‌شناسیِ عقلانیت و بنیان‌های حكمرانی مدرن با محوریت آرای رنه دكارت تحلیل می‌شود.

«سایه روشن تاریخ» در بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، به نقطه عطف انقلاب اسلامی یعنی هجرت تاریخی امام خمینی(ره) از نجف اشرف به پاریس می‌پردازد، رخدادی تعیین‌كننده كه صدای انقلاب ملت ایران را به صحنه رسانه‌ای جهان رساند و شتاب فروپاشی رژیم ستم‌شاهی را دوچندان كرد. در بخش «پشت پرده اكنون»، برنامه به بررسی ریشه‌ای جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و لبنان و نقش حمایت‌های نظام سلطه و در راس آنها آمریكا در گسترش جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای می‌پردازد. این زنجیره روایی در بخش «آقای خبرنگار» با بازخوانی فراز و فرودهای ترور و كارنامه سیاسی «بی‌نظیر بوتو»، نخست‌وزیر فقید پاكستان، تكمیل می‌شود.

این برنامه تحلیلی با مرور «روزشمار تاریخ» با اجرای راضیه گردكاهد و پخش برنامك‌های كوتاه با صدای ساناز روزبهانی همراه خواهد بود.

«سایه روشن تاریخ» به تهیه‌كنندگی و نویسندگی یلدا احتشامی و با اجرای سید حامد موسوی، شنبه‌ها ساعت ۱۶:۰۰ زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «اتاق خبر سلامت» با بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای و چالش‌های درمان کودکان، از رادیو سلامت پخش می شود.

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه، ۱۱ تا ۱۵ مهر، از بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای آغاز و به چالش‌های درمان کودکان ختم می‌شود.

برنامه «اتاق خبر سلامت» یک‌شنبه ۱۲ مهرماه، تمرکز بر مدیریت شهری و موضوع کنار گذاشتن شهرداران در صورت عدم انجام قانون ساماندهی معابر برای توان‌یابان است. در این گزارش، صدای کاربران توان‌یاب و مشکلات آن‌ها در سطح شهر شنیده خواهد شد.

موضوع اصلی بحث در «اتاق خبر سلامت»، دوشنبه ۱۳ مهر، تصمیم سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خارج کردن کارگاه‌های پیمانکاری از لیست بازرسی دفاتر قانونی است که ابعاد نظارتی این تصمیم بررسی می‌شود.

سه‌شنبه ۱۴ مهر، زنجیره تولید پلاسما با چالش قیمت‌گذاری روبه‌رو است، موضوع این برنامه است که به بررسی اختلالات احتمالی در تولید می‌پردازد و در یک بسته خبری، صدای اهداکنندگان پلاسما و انگیزه‌های آن‌ها را منعکس می‌کند.

چهارشنبه ۱۵ مهر هم به بررسی خبر «گوشت الاغ وارد بازار می‌شود؟ دامپزشکی: مجوزی صادر نشده»، اختصاص دارد.

راه‌های ارتباطی برنامه به صورت ۲۴ ساعته از طریق پیام رسان بله به آدرس @khabar102 و هنگام پخش برنامه سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۱۰۲ و شماره تماس ۰۲۱۲۲۶۵۲۸۷۶ است.

برنامه رادیویی «اتاق خبر سلامت»، کاری از گروه فضای مجازی، روزه های شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود

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برنامه «با ایرانیاران» به تهیه‌کنندگی ندا حاجی‌اسماعیلی، فرصتی برای شنیدن روایت‌های مردمی از امنیت، نظم اجتماعی، زندگی روزمره و فرهنگ روستایی و عشایری ایران فراهم می‌کند.

این برنامه از ۱۱ تا ۱۵ مهر، با محوریت «از خیابان تا فضای مجازی، روایت‌هایی از امنیت و زندگی امروز» و گرامیداشت روز روستا و عشایر، میزبان روایت‌ها، خاطرات و تجربه‌های شنیدنی مردم از شهر و روستای ایران است.

هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، ایرانیاران می‌توانند از تجربه‌ها و مشاهدات خود درباره نقش نظم و قانون در زندگی روزمره، فرهنگ ترافیک، رعایت حقوق دیگران، همکاری مردم در ایجاد امنیت محله‌ها و خاطرات خود از موقعیت‌های امدادی و انتظامی‌ بگویند.

روایت یک روز از فعالیت نیروهای انتظامی، تجربه‌های مردم در شهرهای مختلف و داستان‌هایی از همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از دیگر موضوعاتی است که ایرانیاران می‌توانند در قالب گزارش، گفت‌وگو، خاطره، نمایش و بسته صوتی با شنوندگان در میان بگذارند.

همچنین ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر، فرصتی برای شنیدن صداها و روایت‌های کمتر شنیده‌شده از روستاهای ایران است. ایرانیاران می‌توانند از زادگاه و روستای خود، گویش‌ها، موسیقی، غذاها، بازی‌ها، آیین‌ها و خاطرات قدیمی‌ بگویند و با گفت‌وگو با اهالی و سالمندان، بخشی از فرهنگ شفاهی و میراث زنده روستاهای ایران را روایت کنند.

«با ایرانیاران» از مخاطبان رادیو ایران دعوت می‌کند صدا و روایت خود را از شهر و روستایشان با دیگر ایرانیان به اشتراک بگذارند.

فایل‌های صوتی، گزارش‌ها و بخش های ارسالی مخاطبان از طریق شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰، دریافت می‌شود.

برنامه «با ایرانیاران» هر روز بعد از خبر ساعت ۱۱:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.