معاون امور زیربنایی شهرداری منطقه یک همدان گفت: طرح تقاطع غیرهمسطح میدان مدرس پس از بررسی در استانداری به تصویب نهایی رسید و عملیات پیش‌مقدماتی طرح آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز یزدان‌پور درباره مشخصات فنی طرح گفت: طول اصلی پل ۲۶۰ متر، عرض عرشه ۱۸ متر و عرض راه کناری آن ۸.۵ متر پیش‌بینی شده است.

او تصریح کرد: برای تسریع در اجرا، استفاده از دال پیش‌ساخته پیشنهاد شده تا اجرای عرشه‌ها سریع‌تر انجام شود.

معاون امور زیربنایی شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به زمان‌بندی طرح گفت: طراحی مرحله یک تقریباً تکمیل شده و طراحی مرحله دو در حال انجام است.

بهروز یزدان‌پور افزود: تا حدود دو ماه آینده پیمانکار اجرایی انتخاب می‌شود و عملیات اصلی طرح آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت تامین منابع، اجرای طرح بین ۱۲ تا ۱۸ ماه به پایان برسد.

او تصریح کرد: شهرداری منطقه یک همدان پیش از شروع عملیات اصلی، کار‌های پیش‌مقدماتی را در بلوار رجایی آغاز کرده است تا با شروع فعالیت پیمانکار، زمان کمتری از دست برود.

معاون امور زیربنایی شهرداری منطقه یک همدان درباره مدیریت ترافیک در زمان اجرا هم گفت: با مرحله بندی طرح، انحراف ترافیک و مسیر‌های جایگزین ایمن پیش‌بینی می‌شود تا شهروندان کمترین آسیب ترافیکی را در این محدوده داشته باشند.