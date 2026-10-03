فرمانده انتظامی شهر ری از کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماریجوانا و دستگیری فردی که در زمینه تهیه و توزیع این مواد فعالیت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین ماف گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری در پی تحقیقات، از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده شهرری مطلع شد.

مأموران پس از شناسایی محل فعالیت این فرد و گرفتن هماهنگی قضایی، یک روز او را تعقیب و مراقبت کردند و سپس در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شدند و او را بازداشت کردند.

آقای مافی افزود: در بازرسی از محل، بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا کشف شد.

او درباره هویت متهم، سن، سابقه و نوع محل فعالیت او، و نیز شیوه توزیع مواد اطلاعاتی نداد.

فرمانده انتظامی ری گفت: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد. تاکنون اتهام رسمی یا حکمی علیه او اعلام نشده است.