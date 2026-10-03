وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه تاکنون شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، در ۴۸ ساعت گذشته، ۷ شهید شامل ۴ شهید جدید، ۲ شهید بر اثر شدت جراحات و یک شهید پس از کشف پیکر و همچنین ۲۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

همچنین این وزارتخانه اعلام کرد؛ ۱۸۱ شهید پس از تکمیل اطلاعات و تأیید کمیته تأیید شهدا، به آمار تجمیعی شهدا اضافه شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار شهدا به ۱ هزار و ۴۴۵ نفر و شمار مجروحان به ۵ هزار و ۷۲ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۳۵ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.