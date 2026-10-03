بررسی فهرست رتبه‌های برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در پنج گروه آزمایشی نشان می‌دهد از مجموع ۴۰ رتبه درج‌شده در فهرست برگزیدگان، ۲۱ رتبه به داوطلبان شهر تهران اختصاص دارد و پس از تهران، مازندران با چهار رتبه در جایگاه بعدی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور در گزارشی تحلیلی پراکندگی جغرافیایی رتبه‌های برتر پنج گروه آزمایشی را اعلام کرد.

براساس این گزارش، در مجموع ۴۵ نفر در پنج گروه معرفی شده‌اند:

گروه تعداد رتبه‌ها تهران خارج تهران

ریاضی و فنی ۱۰، ۲، ۸

تجربی ۱۰، ۴، ۶

انسانی ۱۰، ۶، ۴

هنر ۵، ۵، ۰

زبان ۵، ۴، ۱

مجموع ۴۵، ۲۱، ۲۴

بنابراین در کل، ۲۱ نفر از ۴۵ نفر (حدود ۴۶٫۷٪) از تهران هستند و ۵۳٫۳٪ از شهر‌های دیگر.

اما نکته‌ی مهم این است که این نسبت بین گروه‌ها خیلی متفاوت است.

۲. هرچه از ریاضی به سمت هنر و زبان می‌رویم، تمرکز تهران بیشتر می‌شود

این شاید واضح‌ترین الگوی جدول باشد:

ریاضی: تهران ۲۰٪

تجربی: تهران ۴۰٪

انسانی: تهران ۶۰٪

هنر: تهران ۱۰۰٪

زبان: تهران ۸۰٪

یعنی در این نمونه، ریاضی پراکندگی جغرافیایی بسیار بیشتری دارد؛ در مقابل، رتبه‌های برتر هنر و زبان تقریباً کاملاً تهرانی‌اند.

این البته به‌تنهایی به معنی «بهتر بودن مدارس شهرستان‌ها» یا «ضعیف‌تر بودن تهران» نیست؛ چون فقط ۵ یا ۱۰ نفر اول هر گروه را می‌بینیم و اندازه جمعیت داوطلبان هر شهر را نداریم.

۳. ریاضی؛ شهرستان‌ها حضور بسیار پررنگی دارند

در ۱۰ رتبه اول ریاضی:

قائم‌شهر: ۲ نفر

آمل: ۲ نفر

بابل: ۱ نفر

کرمان: ۱ نفر

تهران: ۲ نفر

یزد: ۱ نفر

قزوین: ۱ نفر

یعنی ۵ نفر از ۱۰ نفر اول از مازندران هستند:

قائم‌شهر، آمل، بابل → مجموعاً ۵ رتبه از ۱۰ رتبه

حتی جالب‌تر اینکه سه رتبه اول ریاضی همگی از استان مازندران‌اند:

اشکان کریمی — قائم‌شهر

امیرکیان رئیسی بهان — آمل

امیرحسین جعفری — بابل

این تمرکز واقعاً قابل توجه است.

۴. تجربی الگوی متعادل‌تری دارد

در تجربی:

تهران: ۴ نفر

همدان: ۲ نفر

کرج: ۱ نفر

تبریز: ۱ نفر

کرمانشاه: ۱ نفر

شیراز: ۱ نفر

جالب اینکه رتبه ۱ از همدان است، نه تهران.

همچنین تهران در رتبه‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۰ حضور دارد؛ بنابراین برخلاف هنر و زبان، شهرستان‌ها همچنان سهم قابل‌توجهی دارند.

۵. انسانی به تهران نزدیک‌تر می‌شود

در انسانی ۶ نفر از ۱۰ نفر اول تهرانی هستند.

تهران رتبه‌های:

۲،

۵،

۶،

۸،

۹،

۱۰

را در اختیار دارد.

اما رتبه اول باز هم شهرستانی است:

پریزاد نیرومند — بجنورد

و رتبه‌های ۳ و ۴ هم به‌ترتیب از میبد و قائم‌شهر هستند.

پس حتی در گروه انسانی هم رتبه اول خارج از تهران است، ولی در مجموع تمرکز تهران بیشتر شده.

۶. هنر یک حالت کاملاً متفاوت دارد

هر ۵ نفر اول هنر تهرانی‌اند:

غزل کرمی

هدی ناصری طاهری

ملیکا شجاعی

آتوسا محمدپناه

ریحانه جعفریان

۵ از ۵ = ۱۰۰٪ تهران

این قوی‌ترین تمرکز جغرافیایی موجود در داده‌هاست.

ولی باید دقت کرد که حجم نمونه اینجا فقط ۵ نفر است؛ بنابراین نباید از آن نتیجه گرفت که مثلاً در کل داوطلبان هنر، تهران ۱۰۰٪ برتری دارد.

۷. زبان هم به‌شدت تهرانی است

در زبان:

تهران: ۴ نفر

لنجان: ۱ نفر

یعنی ۸۰٪ نفرات برتر تهرانی‌اند.

باز هم رتبه اول تهرانی است:

سنا اکرمی — تهران

و تنها شهرستان حاضر در پنج نفر اول، لنجان است.

۸. اگر رتبه ۱ هر گروه را جدا کنیم

گروه رتبه ۱ شهر

ریاضی اشکان کریمی قائم‌شهر

تجربی آرش محمدی همدان

انسانی پریزاد نیرومند بجنورد

هنر غزل کرمی تهران

زبان سنا اکرمی تهران

از ۵ رتبه اول:

۳ نفر شهرستانی

۲ نفر تهرانی

پس جالب است که با وجود حضور زیاد تهران در مجموع، ۳ رتبه اول از ۵ گروه متعلق به شهرستان‌هاست.

۹. شهر‌هایی که چند بار تکرار شده‌اند

در کل ۴۵ نفر، چند شهر حضور پررنگ‌تری دارند:

تهران: ۲۱ نفر

قائم‌شهر: ۳ نفر

آمل: ۲ نفر

همدان: ۲ نفر

بقیه شهرها: عمدتاً ۱ نفر

بنابراین خارج از تهران، مازندران به‌خصوص برجسته است؛ چون قائم‌شهر، آمل و بابل مجموعاً ۷ نفر از ۴۵ نفر را تشکیل می‌دهند؛ و در ریاضی به‌تنهایی:

قائم‌شهر + آمل + بابل = ۵ نفر از ۱۰ نفر اول.

این احتمالاً جالب‌ترین نکته آماری کل فهرست است.

۱۰. یک نکته مهم درباره جنسیت

از روی نام‌ها می‌شود حدس‌هایی زد، اما نباید جنسیت افراد را صرفاً از روی اسم استنتاج کنیم؛ بنابراین در تحلیل آماری بهتر است این متغیر را کنار بگذاریم، مگر اینکه منبع رسمی جنسیت را اعلام کرده باشد.

جمع‌بندی

اگر بخواهم داده را در چند جمله خلاصه کنم:

تهران در مجموع بزرگ‌ترین منبع رتبه‌های برتر است، اما این برتری بین رشته‌ها بسیار نابرابر است. در ریاضی، شهرستان‌ها به‌شدت پررنگ‌اند و مازندران یک خوشه استثنایی دارد؛ در تجربی توزیع نسبتاً متعادل است؛ در انسانی تهران دست بالا را دارد؛ و در هنر و زبان تمرکز تهران بسیار شدید است.

از طرف دیگر، سه رتبه اولِ ریاضی، تجربی و انسانی همگی خارج از تهران هستند؛ بنابراین «تهران‌محوری» کل جدول بیشتر ناشی از تعداد زیاد رتبه‌های تهرانی در رتبه‌های بالاترِ هنر، زبان و بخشی از انسانی/تجربی است، نه اینکه همه رتبه‌های اول در تهران متمرکز باشند.

عنی در ۴۰ رتبه‌ای که داریم:

۵۷٫۵٪ مرد

۴۲٫۵٪ زن.

اما نکته اصلی وقتی خودش را نشان می‌دهد که گروه‌ها را جدا کنیم.

ریاضی: اختلاف بسیار زیاد

از ۱۰ نفر اول:

۹ مرد و فقط ۱ زن

زنِ حاضر در این فهرست، رتبه ۵ است: نیلسا حیدریان از آمل؛ بنابراین ۴ رتبه اول ریاضی همگی مرد هستند.

این در حالی است که ترکیب کل داوطلبان ریاضی ۱۴۰۵ تقریباً برعکس نیست، اما مردان اکثریت دارند: ۶۰٪ مرد در برابر ۴۰٪ زن.

پس اینجا اختلاف «رتبه‌های برتر» با «کل داوطلبان» خیلی زیاد نیست از جهت جهت‌گیری، ولی در ۱۰ نفر اول شدت بیشتری پیدا کرده است.

تجربی: باز هم ۹ مرد در برابر ۱ زن

در تجربی هم تقریباً همان الگو تکرار شده:

۹ مرد

۱ زن

تنها زن فهرست، سارینا واحدی، رتبه ۴ از تبریز است.

اما این مورد از نظر آماری جالب‌تر است، چون کل داوطلبان تجربی ۶۹٪ زن و فقط ۳۱٪ مرد بوده‌اند.

یعنی:

در کل شرکت‌کنندگان تجربی، زنان تقریباً ۷ نفر از هر ۱۰ نفر هستند.

اما در ۱۰ رتبه اول، فقط ۱ نفر از ۱۰ نفر زن است.

این بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در داده‌های توست.

انسانی: دقیقاً برعکس ریاضی و تجربی

اینجا وضعیت عوض می‌شود:

۴ مرد

۶ زن

زنان رتبه‌های:

۱، ۲، ۶، ۷، ۸، ۹

را گرفته‌اند؛ بنابراین رتبه اول انسانی هم زن است: پریزاد نیرومند از بجنورد.

این با ترکیب کل داوطلبان انسانی هم جالب است؛ چون در کل این گروه ۶۸٪ داوطلبان زن و ۳۲٪ مرد بوده‌اند.

پس در انسانی، برخلاف تجربی، سهم زنان در بین رتبه‌های برتر هم بالاست.

هنر: ۵ از ۵ زن

اینجا دیگر الگو کاملاً یک‌طرفه است:

هر پنج رتبه اول هنر زن هستند.

یعنی:

۱۰۰٪ رتبه‌های برتر هنر در این فهرست زن‌اند؛ و این در شرایطی است که در کل داوطلبان هنر نیز ۷۸٪ زن و حدود ۲۱٪ مرد بوده‌اند؛ بنابراین حضور کامل زنان در پنج رتبه اول، با زن‌بودن اکثریت بسیار بزرگ داوطلبان این گروه هم‌جهت است.

زبان: ۴ زن، ۱ مرد

زبان هم به سمت زنان متمایل است:

۴ زن

۱ مرد

سه رتبه اول:

سنا اکرمی — زن

سارا علائی — زن

ساینا دهقان دهنوی — زن

و تنها مرد فهرست، محمدرسول زمانی‌فر، رتبه ۴ است.

این هم با ترکیب کلی داوطلبان زبان هم‌جهت است؛ در این گروه حدود ۶۹٪ داوطلبان زن بوده‌اند.

نکته خیلی جالب: «کل داوطلبان» در برابر «۱۰ نفر اول»

اگر درصد زنان کل شرکت‌کنندگان را کنار درصد زنان رتبه‌های برتر بگذاریم:

گروه زنان در کل داوطلبان زنان در رتبه‌های برتر

ریاضی ۴۰٪ ۱۰٪

تجربی ۶۹٪ ۱۰٪

انسانی ۶۸٪ ۶۰٪

هنر ۷۸٪ ۱۰۰٪

زبان ۶۹٪ ۸۰٪

این جدول از خود اسامی خیلی بیشتر حرف می‌زند.

تجربی جالب‌ترین مورد است: زنان اکثریت بسیار بزرگی از داوطلبان‌اند، ولی در ۱۰ رتبه اول فقط یک نفر حضور دارد.

در مقابل، هنر دقیقاً جهت مخالف دارد: زنان ۷۸٪ داوطلبان‌اند و هر ۵ رتبه اول هم زن هستند.

در ریاضی هم زنان ۴۰٪ داوطلبان‌اند ولی فقط ۱۰٪ رتبه‌های برتر را تشکیل می‌دهند.

در انسانی و زبان فاصله خیلی کمتر است.

اگر «رتبه ۱» را بررسی کنیم

پنج رتبه اول گروه‌ها:

ریاضی → مرد

تجربی → مرد

انسانی → زن

هنر → زن

زبان → زن

پس از ۵ رتبه اول اصلی:

۲ مرد + ۳ زن

نکته جالب این است که سه گروهی که رتبه اولشان زن است، انسانی، هنر و زبان هستند؛ دو گروهی که رتبه اولشان مرد است، ریاضی و تجربی‌اند؛ و یک نکته آماری مهم

در کل کنکور ۱۴۰۵، زنان حدود ۶۵٪ کل داوطلبان و مردان حدود ۳۵٪ بوده‌اند.

ولی در فهرست ۴۰ رتبه برتری که جنسیت آنها را می‌توان از اسامی مشخص کرد، ۲۳ مرد در برابر ۱۷ زن داریم؛ بنابراین اگر فقط به کل کنکور نگاه کنیم، زنان اکثریت داوطلبان هستند؛ اما در جمع رتبه‌های برتر، ترکیب جنسیتی به سمت مردان متمایل می‌شود. این تفاوت عمدتاً از ریاضی و تجربی می‌آید، در حالی که هنر، زبان و تا حدی انسانی در جهت عکس عمل می‌کنند.