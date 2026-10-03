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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در دیدار با مسئولان دامپزشکی استان بر ضرورت نظارت بر ذبح و کشتار دام و اهمیت امنیت غذایی مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار»نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در دیدار با مسئولان دامپزشکی استان با اشاره به اهمیت نظارت بر کشتار دام گفت: تغذیه سالم نقش مهمی در سلامتی مردم دارد و دامپزشکی با بررسی کیفیت محصولات پروتئینی عرضهشده در بازار، نقش تعیینکنندهای در نظارت بر توزیع این محصولات و مقابله با متخلفان دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان ایلام یکی از مناطقی است که دامداران کوچرو و عشایر از سایر استانها به این استان کوچ میکنند، افزود: نظارت بر دامهایی که وارد استان میشود اهمیت بالایی دارد و مسئولان دامپزشکی استان میبایست در این زمینه هوشیار باشند تا بیماری از دامهای سایر استانها به دامهای استان ایلام سرایت نکند.
امام جمعه ایلام تأکید کرد: امنیت غذایی مردم در امنیت روانی جامعه تأثیرگذار است و این بخش نیازمند توجه و دقت فراوان است.
«وهاب پیرانی» مدیرکل دامپزشکی استان ایلام، نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کیفیت و سلامت محصولات دامی عرضهشده در بازار میتوانند برای پیگیری بیشتر، این موضوع را با سامانه ۱۵۱۲ مطرح کنند.