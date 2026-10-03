تداوم مدیریت شهری اراک
شهردار اراک همچنان سکان مدیریت شهری اراک را بر عهده دارد.
با نظر وزارت کشور برای ثبات مدیریت شهری شهردار اراک همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، با تشریح وظایف این هیئت و همچنین موضوع ادامه فعالیت شهردار فعلی در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:
با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات شوراها و اهمیت ثبات مدیریت شهری: نظر وزارت کشور بر این است که جناب آقای علیرضا محمودی شهردار فعلی اراک در سمت خود باقی بماند و به فعالیت خود در مدیریت شهری ادامه دهد.
بیاتی با اشاره به مسئولیتهای قانونی هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها گفت: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون تشکیلات، نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده این هیئت است و این مجموعه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، بر عملکرد شوراها نظارت میکند.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای این هیئت افزود: سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار و مدیرکل دادگستری استان از اعضای هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها هستند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم تعامل هر چه بیشتر طرفین برای اداره امور شهری گفت: نظر وزارت کشور ظرف روز جاری به استان ابلاغ میشود.