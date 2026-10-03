به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، با تشریح وظایف این هیئت و همچنین موضوع ادامه فعالیت شهردار فعلی در آستانه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت:

با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها و اهمیت ثبات مدیریت شهری: نظر وزارت کشور بر این است که جناب آقای علیرضا محمودی شهردار فعلی اراک در سمت خود باقی بماند و به فعالیت خود در مدیریت شهری ادامه دهد.

بیاتی با اشاره به مسئولیت‌های قانونی هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شورا‌ها گفت: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون تشکیلات، نظارت بر عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا بر عهده این هیئت است و این مجموعه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، بر عملکرد شورا‌ها نظارت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای این هیئت افزود: سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار و مدیرکل دادگستری استان از اعضای هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شورا‌ها هستند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم تعامل هر چه بیشتر طرفین برای اداره امور شهری گفت: نظر وزارت کشور ظرف روز جاری به استان ابلاغ می‌شود.