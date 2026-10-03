ضرورت ارتقای زیرساختها در پیامرسان شاد؛ با هدف کاهش اختلالات
دبیرخانه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با اعلام آمار حضور بیش از ۱۳ میلیون دانشآموز و ۸۰۰ هزار معلم در شبکه شاد، بر لزوم تقویت زیرساختهای فنی و تعیین تکلیف هویت حقوقی این سامانه برای بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
، در یکصد و هشتادمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی گزارشی از عملکرد شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه شد که نشان میدهد این سامانه با حضور فعال ۱۳ میلیون دانشآموز و بیش از ۸۰۰ هزار معلم، نقشی کلیدی در آموزش مجازی کشور ایفا میکند.
با این حال، ارزیابیهای این کمیسیون نشان داد، سامانه شاد همچنان با دو چالش اساسی روبروست: نخست، نیاز مبرم به تقویت زیرساختها برای ارائه خدماتی با کیفیتتر و کمترین میزان اختلال، و دوم، ضرورت تعیین تکلیف هویت حقوقی این سامانه. در این راستا تأکید شد: شفافیت در هویت حقوقی شاد، مسیر را برای ورود بخش خصوصی جهت ارائه خدمات تکمیلی و ارتقای کیفیت تجربه کاربران هموار خواهد کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابیها حاکی از آن است که پس از یک سال از تصویب این سند، میانگین تحقق اقدامات دستگاهها تنها ۷ درصد بوده است؛ در حالی که طبق مصوبات، هر دستگاه موظف بود ۲۰ درصد از مأموریتهای خود را محقق کند.
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا، عملکرد کلی دستگاهها در حوزههای ترویجی و سازوکارهای اجرایی را «غیرقابل قبول» و در بخشهای آموزشی، زیرساختی و مقرراتی «نسبتاً قابل قبول» ارزیابی کرد. در این میان، فرماندهی کل انتظامی، سازمان اداری و استخدامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به عنوان دستگاههای دارای عملکرد مناسب معرفی شدند.