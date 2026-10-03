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اردوی جهادی تخصصی سلامت همزمان با هفته دفاع مقدس در روستای مؤمنآباد بخش قنوات برگزار شد و ۴۲۸ نفر از خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مشاورهای و دارویی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اردوی جهادی تخصصی حوزه سلامت گروههای جهادی شهیدان لطفینیاسر و بلندیان در قالب پویش سلامت علوی، لبخند با برکت و طرح شهید رهنمون در روستای مؤمنآباد بخش قنوات برگزار شد.
این اردو با حمایت و همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی و با نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قم اجرا شد.
در این اردوی جهادی، هشت پزشک متخصص خدمات تخصصی پزشکی، غربالگری دندانپزشکی، مشاوره و پایش قند خون و فشار خون را به صورت رایگان به مراجعان ارائه کردند.
همچنین عینک، مسواک، خمیردندان و دارو نیز در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.