رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دیدار مدیر دفتر جنگلداری فائو، ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های فنی و اجرای طرح‌های جنگلداری در ایران را بررسی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، آبخیزداری رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO ۲۸) در رم، با ژیمین هوو، مدیر دفتر جنگلداری فائو، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، اجرای برنامه جنگلداری اجتماعی در ایران، روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و ظرفیت‌های همکاری فائو برای حمایت از طرحهای بین‌المللی در کشور بررسی شد.

دو طرف همچنین بر توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی فائو برای پیشبرد برنامه‌ها و طرحهای حوزه جنگلداری و منابع طبیعی ایران تأکید کردند.

علی کیانی‌راد، سفیر و نماینده دائم ایران در فائو، و کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیز در این نشست حضور داشتند.