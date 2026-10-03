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رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دیدار مدیر دفتر جنگلداری فائو، ظرفیتهای توسعه همکاریهای فنی و اجرای طرحهای جنگلداری در ایران را بررسی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، آبخیزداری رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حاشیه بیستوهشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO ۲۸) در رم، با ژیمین هوو، مدیر دفتر جنگلداری فائو، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، اجرای برنامه جنگلداری اجتماعی در ایران، روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و ظرفیتهای همکاری فائو برای حمایت از طرحهای بینالمللی در کشور بررسی شد.
دو طرف همچنین بر توسعه همکاریهای فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی فائو برای پیشبرد برنامهها و طرحهای حوزه جنگلداری و منابع طبیعی ایران تأکید کردند.
علی کیانیراد، سفیر و نماینده دائم ایران در فائو، و کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیز در این نشست حضور داشتند.