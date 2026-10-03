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کارشناس هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای بارش شدید، رعدوبرق، باد شدید و احتمال سیلاب در مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای مازندران و تشدید بارشها از امشب ۱۱ مهرماه خبر داد. تاکامی گفت: دیروز کیاسر با بیشینه دمای ۳۲ درجه گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز دلیر با کمینه دمای ۱۱ درجه خنکترین نقطه استان گزارش شد.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی استان با ۳۴ میلیمتر در دلیر ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: امروز شنبه بهویژه در بعدازظهر در مناطق غربی استان رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم داشت و از امشب بهتدریج بارشها در استان گستردهتر و بر شدت آن افزوده میشود.
تاکامی گفت: برای امشب و فردا هشدار نارنجی صادر شده و رگبار باران، رعدوبرق، باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در مناطق مستعد احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: آبگرفتگی معابر عمومی، افزایش حجم آب رودخانهها، جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب و همچنین احتمال خسارت به سازههای کممقاوم و تأسیسات وجود دارد و در محورهای کوهستانی نیز احتمال سقوط سنگ پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی از مردم خواست از اسکان و اتراق در کنار رودخانهها و مسیرهای سیلابی خودداری کنند و در سفرهای برونشهری جوانب احتیاط را رعایت کنند.
تاکامی همچنین از مردم خواست از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی در مدت فعالیت این سامانه بارشی پرهیز کنند.
وی گفت: این سامانه بارشی از عصر فردا بهتدریج از استان خارج میشود و از روز دوشنبه تا پایان هفته، جو استان غالباً پایدار خواهد بود و افزایش تدریجی دما پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات غربی احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.
تاکامی گفت: دریای خزر نیز امروز و فردا مواج پیشبینی شده و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.