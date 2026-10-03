رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با اشاره به پایان فصل برداشت این محصول باغی اعلام کرد: امسال حدود ۲۹ هزار تن انواع آلو از سطح باغ‌های بارور این شهرستان برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،توحید منافی افزود: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ آلو در شهرستان ارومیه وجود دارد که این شهرستان را با اختصاص بیش از نیمی از حجم تولید استان، به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در آذربایجان‌غربی مطرح کرده است.

وی با اشاره به تنوع ارقام تولیدی در منطقه افزود: ارقام عمده کشت‌شده در باغ‌های شهرستان شامل شابلون، سانتارزا، قطره‌طلا، بخارا و خاکی است که به دلیل شرایط اقلیمی مساعد و مدیریت بهینه باغات، متوسط عملکرد تولید به حدود ۱۲ تن در هر هکتار رسیده است.

رییس جهاد کشاورزی ارومیه با تأکید بر اهمیت زمان‌سنجی در فرآیند چیدن محصول تصریح کرد: از حساس‌ترین مراحل چرخه تولید آلو، تشخیص زمان دقیق برداشت است؛ چرا که برداشت به‌موقع تأثیر مستقیمی بر حفظ کیفیت بافت، طعم، ماندگاری در انبار و ارزش صادراتی میوه دارد.

منافی با اشاره به ارزش‌افزوده بالای این محصول در بخش فرآوری خاطرنشان کرد: آلو علاوه بر مصارف تازه‌خوری، قابلیت بالایی در صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد و بخش قابل‌توجهی از آن به صورت میوه خشک، چیپس میوه، لواشک و ترشک فرآوری می‌شود که علاوه بر تامین بازارهای سراسر کشور، بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین سطح باغات هسته‌دار استان در شهرستان ارومیه با میوه‌هایی مثل سیب، شلیل، هلو، آلو، زرد آلو، آلبالو،انگور، گلابی و گیلاس واقع شده‌ است.