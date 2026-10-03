معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه یزد: ۳۰۵ دانشجوی خارجی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و نیجریه در دانشگاه یزد تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنایی با اشاره به اینکه، ۳۰۵ دانشجوی خارجی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و نیجریه در دانشگاه یزد تحصیل می‌کنند گفت: دانشجویان خارجی همانند دانشجویان دیگر از امکانات رفاهی و آموزشی متعدد بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه یزد فارغ التحصیل شده‌اند.



معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه یزد یکی از برنامه‌های این دانشگاه را جذب دانشجوی بین الملل در رشته‌هایی دانست که استان یزد در آن‌ها پتانسیل و ظرفیت دارد.