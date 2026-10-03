رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آرای رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین که مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ برگزار شد، با اشاره به عملکرد کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور و نقش بسزای آنها در تحول و تعالی این مجموعه عالی قضایی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان در حوزه کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر، با کاهش تعارض و پراکندگی در رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.

وی ارتقای کیفیت و انسجام فرآیند‌های قضایی را از دیگر دستاورد‌های موثر کارگروه‌های چهارگانه عنوان کرد و گفت: مصوبات و تصمیمات کارگروه‌ها و نظارت آنها بر احکام صادره در ایجاد رویه واحد قضایی و اتقان آراء قضایی اثرگذار است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با اشاره به نقش و وظیفه دیوان عالی کشور در استقرار وحدت در رویه‌های قضایی تاکید کرد: وظیفه دیوان عالی کشور فراتر از تایید یا نقض احکام است؛ وقتی آرایی در دیوان نقض می‌شود، هدف لزوماً از بین بردن آن حکم نیست، بلکه این کار به این معناست که دادگاه‌های تالی در رسیدگی به پرونده مسیر غلطی را پیموده‌اند و وقتی آرایی را تایید می‌کند به این معنا است که این تفسیر از قانون، استانداردِ نهایی است.

وی افزود: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آرای رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تاکید بر اینکه این مجموعه عالی قضایی، وظیفه دارد به مر قانون عمل کند و در جهت اجرای حق و عدالت مجری منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه باشد، گفت: انتظارات به حق امام شهید انقلاب (ره) و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) را مرتباً مرور و نصب العین خود قرار داده و در جهت جامه عمل پوشاندن به فرمایشات ایشان حرکت می‌کنید.