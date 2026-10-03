صندوق ملی مسکن در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵، بخشی از منابع خود را به تکمیل واحد‌های حمایتی، توسعه شبکه‌های زیربنایی، ایجاد خدمات عمومی و تأمین مصالح ساختمانی اختصاص داد و برای خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز تسهیلات حمایتی در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی مالی از طرح‌های مختلف مسکن اختصاص داده است.

بر اساس گزارش این صندوق، بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای مسکن حمایتی اختصاص یافته که بخشی از آن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مجریان طرح‌ها پرداخت شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی انجام شده و حدود یک هزار میلیارد تومان در ۱۱ شهر به این بخش اختصاص یافته است.

صندوق ملی مسکن همچنین یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی، تعمیر و اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ اختصاص داد.





از این رقم، یک هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن موقت و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تعمیر واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شد.

تا ابتدای شهریور امسال، سه هزار و ۲۹۳ خانوار از تسهیلات ودیعه مسکن موقت استفاده کرده‌اند.

در بخش زیرساخت نیز حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای تأمین و توسعه شبکه‌های آب، برق و فاضلاب طرح‌های مسکن در استان‌های مختلف تخصیص یافته است.

بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای خدمات روبنایی شامل مدرسه، مسجد، درمانگاه، کلانتری، محوطه‌سازی و سایر تأسیسات عمومی اختصاص پیدا کرده است.



همچنین ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای خرید اقلام پرمصرف مورد نیاز طرح‌های مسکن حمایتی اختصاص یافت که حاصل آن تأمین حدود ۹۰ هزار تن میلگرد استاندارد بوده است.

این اقدامات در چارچوب مأموریت‌های صندوق ملی مسکن برای تأمین منابع مالی و پشتیبانی از برنامه‌های بخش مسکن دولت چهاردهم انجام شده است.