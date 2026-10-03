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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵۶ مدرسه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس در شهرهای جدید سراسر کشور در حال اجراست که بخشی از این طرحها در بهارستان، مجلسی و فولادشهر دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین بهرهبرداری از مدرسه امیرعبداللهیان شهر جدید بهارستان به همت شرکت عمران گفت: توسعه خدمات روبنایی و بهویژه فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای مهم در شهرهای جدید کشور است و در همین راستا پروژههای متعددی برای تأمین زیرساختهای آموزشی در دست اجرا قرار دارد.
شهرام ملکی افزود: در مجموع در شهرهای جدید کشور، ۵۶ مدرسه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس در حال اجراست که این طرحها با هدف ارتقای سرانههای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی شهرهای جدید در مقاطع مختلف تحصیلی دنبال میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت اجرای این طرحها تأمین فضاهای آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، شامل دوره اول و دوم، است و تلاش میشود متناسب با توسعه جمعیتی شهرهای جدید، زیرساختهای مورد نیاز نیز همزمان ایجاد و تکمیل شود.
شهرام ملکی با اشاره به وضعیت اجرای طرحهای آموزشی در استان اصفهان گفت: در شهرهای جدید بهارستان، مجلسی و فولادشهر نیز طرحهای آموزشی در حال اجراست و این شهرها در برنامه توسعه فضاهای آموزشی شهرهای جدید کشور قرار دارند.
وی تاکید کرد: شهر جدید بهارستان یکی از مناطقی است که اجرای طرحهای آموزشی در آن با جدیت دنبال میشود و در حال حاضر ۱۰ فضای آموزشی با بیش از ۱۰۰ کلاس درس در این شهر در دست اجرا قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: از این تعداد، سه مدرسه امروز در آیین بهرهبرداری از جمله مدرسه امیرعبداللهیان آماده بهرهبرداری شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.