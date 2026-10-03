در پی جنبش اعتراضی دانش آموزان ، در فرانسه : نوجوانان بینایی چشمشان خود را بر اثر برخورد گلوله از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری آناتولی، دادستان عمومی شهر تور فرانسه تأیید کرد : که یک دانش آموز دبیرستانی ۱۶ ساله که روز چهارشنبه، ۳۰ سپتامبر، در جریان اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در شهر تور مجروح شده بود، بینایی چشم راست خود را از دست داده است.

طبق بررسی‌های پزشکی قانونی، جراحات وارده «با ضربه یک گلوله دفاعی از نوع LBD مطابقت دارد».

این نوجوان که مَئِل Maël نام دارد، همچنان در بیمارستان بستری است و از سوی اداره بازرسی کل پلیس ملی (IGPN) که بلافاصله پس از حادثه، از ماجرا مطلع شد، مورد بازجویی قرار گرفته است.

این جراحت بخشی از یک رشته حوادث جدی است که در جریان اعتراضات دانش آموزی در فرانسه رخ داده و به تحقیق اداره بازرسی کل پلیس ملی فرانسه در مورد خشونت ادعایی پلیس منجر شده است.

در آرژانتوی (وال دواز)، یک نوجوان ۱۶ ساله دیگر روز پنجشنبه، اول اکتبر، در جریان اعتراضات از ناحیه چشم مجروح شد. او می‌گوید توسط پلیس با یک تفنگ فلش‌بال هدف قرار گرفته است. دفتر دادستانی عمومی پونتواز تحقیقاتی را در مورد «خشونت با سلاح توسط فردی بدون صلاحیت» آغاز کرده است که این تحقیقات هم به اداره کل بازرسی پلیس ملی واگذار شده است.

در همان بخش، در سنت اوئن-لُمون، یک پسر ۱۴ ساله به گفته خانواده و وکیلش پس از اصابت گلوله پرتابگر فلش‌بال از فاصله بسیار نزدیک که پلیس شلیک کرده بود، دچار شکستگی هر دو فک و چند دندان شد. این ماجرا نیز در اداره کل بازرسی پلیس ملی فرانسه در دست بررسی است.

وزارت آموزش ملی گزارش داده است که از زمان آغاز این جنبش، ۱۷۰ دانش‌آموز زخمی شده‌اند.

این جراحات یادآور جراحاتی است که به دست نیرو‌های امنیتی در جریان جنبش جلیقه زرد‌ها (۲۰۱۸-۲۰۱۹) رقم خورد، جایی که حدود ۳۰ معترض، اغلب پس از اصابت گلوله‌های پلاستکی LBD (سلاح دفاعی غیرکشنده) از ناحیه چشم دچار آسیب شدند.

صد‌ها معترض دیگر نیز دچار جراحات جدی مانند شکستگی صورت و قطع عضو دست ناشی از نارنجک شدند.