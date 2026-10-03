مدیر گمرک رازی از صادرات ۶۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار از طریق این گمرک خبر داد و گفت: وزن کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد و ارزش آن ۲۵۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علی‌اصغر عبدالهی با تشریح عملکرد گمرک رازی اظهار کرد: این مرز در بخش صادرات رشد قابل توجهی داشته و شمش آلومینیوم، میلگرد، شمش فولادی، شیشه و میوه از مهم‌ترین محصولات صادرشده از طریق آن به شمار می‌روند.

وی با اشاره به عملکرد بخش ترانزیت افزود: گمرک رازی به‌عنوان تنها گمرک ریلی متصل به اروپا، در این بخش نیز جابه‌جایی ۲۳۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۳ میلیون دلار را ثبت کرده است.

مدیر گمرک رازی با بیان اینکه میزان ترانزیت کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۳۰ درصد و از نظر ارزش ۱۲۵ درصد افزایش یافته است، افزود: کنجاله، سویا، ورق فولادی، کاغذ و خمیر چوب از جمله کالاهای اصلی جابه‌جا شده در این بخش هستند.

عبدالهی با اشاره به رشد فعالیت‌های ریلی گمرک رازی گفت: در این بخش ۱۲ هزار واگن ورودی و خروجی ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه، رشد ۱۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به عملکرد پایانه مسافری اشاره کرد و افزود: بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر از این پایانه تردد کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر گمرک رازی همچنین از ثبت ورود و خروج موقت بیش از ۵۷ هزار دستگاه خودرو و رجیستری بیش از ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه در نیمه نخست سال خبر داد.