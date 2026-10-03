رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای حدود ۳۰ هزار نفر از جمعیت شهری شهرستان ابرکوه خبر داد و گفت: این برنامه طی پنج ماه گذشته در شهرستان ابرکوه وارد مرحله عملیاتی شده و اکنون سطح یک و دو خدمات و فرآیند ارجاع بیماران در حال انجام است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نوری شادکام در نشست هماهنگی برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: در سطح یک، پزشکان خانواده افراد تحت پوشش خود را مشخص کرده‌اند و در سطح دو نیز پزشکان مربوطه تعیین شده‌اند و نظام ارجاع در شهرستان در حال برقراری و اجراست.



وی با بیان اینکه مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرح عمدتاً جزئی است، افزود: بخشی از مسائل مربوط به پرداختی مردم تا حد زیادی برطرف شده و در کنار آن، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد: با تداوم اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی، تا پایان سال وضعیت مناسبی از نظر اجرای پزشک خانواده و میزان رضایتمندی مردم در شهرستان ابرکوه ایجاد شود.



نوری شادکام درباره مزایای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: در سطح یک، هر فرد یک پزشک خانواده و تیم سلامت مشخص دارد که از وضعیت بیماری‌ها، دارو‌های مصرفی و سوابق درمانی فرد اطلاع دارد و در صورت بروز بیماری حاد یا مزمن، در صورت نیاز، بیمار را به سطح بالاتر خدمات ارجاع می‌دهد.



وی ادامه داد: در صورت نیاز به مراجعه به سطح دو، فرآیند نوبت‌گیری توسط پزشک خانواده انجام می‌شود تا بیمار در موعد مقرر به پزشک متخصص مراجعه کند و از اتلاف وقت او جلوگیری شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به هزینه‌های خدمات در این طرح گفت: در سطح یک، بیمار برای خدماتی مانند ویزیت و آزمایش، در صورت مشمول بودن، تنها ۱۵ درصد هزینه را پرداخت می‌کند و در سطح دو نیز سهم پرداختی بیمار برای خدمات مشمول ۱۵ درصد است.



نوری شادکام افزود: در صورتی که بیمار بر اساس فرآیند نظام ارجاع نیاز به بستری در سطح سه داشته باشد، هزینه‌های بستری و اقدامات درمانی مشمول طرح برای وی به صورت رایگان ارائه می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع این است که هر خانواده یک پزشک و تیم سلامت مشخص داشته باشد و مسیر دریافت خدمات از سطح یک تا سطوح تخصصی و بستری، به شکل منظم، هدفمند و بدون اتلاف وقت طی شود.