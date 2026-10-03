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اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این هفته به بررسی تعهدات خودروسازان در حوزه تولید، واردات و خدمات پس از فروش خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نشستهای هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱۳ و ۱۴ مهرماه) برگزار خواهد شد.
دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_نشست کمیسیون مشترک فضایی مجازی
_نشست فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس در مورد رفع تعهد ارزی
_نشست کمیسیون صنایع و معادن جهت بررسی لایحه قانون دائمی شدن اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران
_بررسی تعهدات خودروسازان در حوزه تولید، واردات و خدمات پس از فروش.