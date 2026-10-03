اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این هفته به بررسی تعهدات خودروسازان در حوزه تولید، واردات و خدمات پس از فروش خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نشست‌های هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز‌های دوشنبه و سه شنبه (۱۳ و ۱۴ مهرماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_نشست کمیسیون مشترک فضایی مجازی

_نشست فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس در مورد رفع تعهد ارزی

_نشست کمیسیون صنایع و معادن جهت بررسی لایحه قانون دائمی شدن اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران

_بررسی تعهدات خودروسازان در حوزه تولید، واردات و خدمات پس از فروش.