بررسی و رفع ۷۸ نقطه حادثه‌خیز و ۲۱۷ مورد بورانگی در شهرهای مازندران، محور جلسه شورای ترافیک استان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بررسی و رفع نقاط حادثه‌خیز، مهم‌ترین محور جلسه شورای ترافیک استان مازندران بود.

رئیس پلیس راهور مازندران گفت: ۷۸ نقطه حادثه‌خیز در شهر‌های استان شناسایی شده و ۲۱۷ مورد بورانگی نیز در سطح شهر‌ها وجود دارد که هر کدام می‌تواند به‌عنوان یک نقطه حادثه‌خیز مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ بیگلری افزود: فرمانداران، شهرداران و رؤسای پلیس راهور باید پس از جلسات شورای ترافیک و راهور، با حضور میدانی در نقاط حادثه‌خیز و بورانگی‌ها، روند رفع مشکلات این نقاط را پیگیری کنند.

وی همچنین گفت: در هفته فراجا، ساعت کاری مراکز تعویض پلاک مازندران ۳ ساعت افزایش یافته و این مراکز تا ساعت ۱۷ به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

رئیس پلیس راهور مازندران افزود: دارندگان جرایم دوبرابری یا جرایم معوق می‌توانند برای پیگیری و استفاده از خدمات، از طریق سامانه «پلیس من» یا مراجعه به واحد‌های اجرایات استان اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این جلسه از کاهش ۱۲ درصدی شمار متوفیان تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

دادبود گفت: این کاهش با همراهی مردم و اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه ترافیک و ایمنی تردد محقق شده است.

رئیس پلیس راه مازندران نیز از اجرای طرح‌های ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و گفت: از ابتدای امسال این طرح‌ها به‌ویژه در شب‌های پایانی هفته با همکاری پلیس راه و پلیس راهور اجرا می‌شود.

سرهنگ عبادی افزود: رانندگان متخلف و مزاحم برای مردم شناسایی و اعمال قانون می‌شوند و خودرو‌های آنان نیز توقیف خواهد شد.

گزارش از بنیامین مرشدی