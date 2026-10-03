پخش زنده
امروز: -
مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماکو از انجام یکهزار و ۵۷۴ مورد بازرسی اقتصادی در ۶ ماه نخست سال جاری و تشکیل ۱۹۸ پرونده تخلف با ارزش ریالی ۲۴ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبر حبیبزاده، مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماکو، در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماکو یکهزار و ۵۷۴ مورد بازرسی اقتصادی انجام دادهاند که حاصل آن تشکیل ۱۹۸ پرونده تخلف و ارسال پروندهها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوده است.
وی ارزش ریالی پروندههای تشکیلشده را ۲۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حوزه نظارت بر نانواییها نیز در بازرگان و کشمشتپه، در قالب بلوکهای نظارتی صمت، ۸۸۳ مورد بازرسی انجام شده است.
حبیبزاده همچنین از تشکیل ۸ پرونده قاچاق در این مدت خبر داد و گفت: در چارچوب وظایف نظارتی، صددرصد شکایات مردمی در حوزه مربوط به صمت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیر صمت ماکو ادامه داد: طی ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۴۲ گشت مشترک نظارتی با مشارکت دستگاههای مرتبط در شهرستان انجام شده که با هدف پایش مستمر بازار، شناسایی تخلفات و تقویت هماهنگی بین دستگاههای نظارتی صورت گرفته است.
وی همچنین از برگزاری ۵ نمایشگاه تخصصی و فصلی در شهرستان طی این مدت خبر داد و آن را در راستای ساماندهی عرضه، حمایت از واحدهای صنفی و تقویت فضای عرضه کالا و خدمات عنوان کرد.
منطقه آزاد ماکو آماده تأمین اقلام اساسی است
در ادامه این جلسه، علی قنبری، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو، از آمادگی این سازمان برای مشارکت در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز بازار خبر داد.
وی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اعطای مجوز واردات با مأخذ ۳ درصد، در تأمین اقلام اساسی و کمک به تنظیم بازار شهرستان نقشآفرینی کند.
بررسی روند نظارت بر بازار، رسیدگی به تخلفات، استمرار گشتهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد برای پشتیبانی از تأمین کالاهای مورد نیاز، از محورهای این نشست بود.