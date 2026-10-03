به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کتابخانه و موزه وزیری یزد (وابسته به آستان قدس رضوی)، میزبان رویدادی باشکوه با عنوان «گفتگوی ماندگار» بود این محفل پیوند میانِ میراث کهن و اندیشه‌های پویا را به زیبایی به تصویر کشید.



رونمایی از گنجینه، پرده‌برداری از نسخه خطی نفیس «مثنوی معنوی» (کتابت شده در سال ۱۱۲۲ هجری قمری)، آمیزش هنر و کلمه، گشایشِ نمایشگاه آثار هنری سوسن آناهید با نگاهی نو به اشعارِ مولانا، نغمه‌های آسمانی: طنینِ موسیقی سنتی در فضای این کتابخانه تاریخی از جمله برنامه های این محفل بود.



استاد حسین مسرّت در این نشست تأکید کردند که کتابخانه وزیری به پشتوانه بیش از ۵۵۰۰ نسخه خطی (از جمله ۵ نسخه کهن مثنوی)، در شمارِ ۴ کتابخانه برتر و ارجمندِ ایران اسلامی جای دارد.