به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به اهمیت حفاظت از گنبد کاشی‌کاری شده مسجد شیخ لطف‌الله به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر و معماری دوره صفوی گفت: با توجه به‌ضرورت حفاظت از کاشی‌های گنبد و انجام اقدامات مرمتی در بخش‌های آسیب‌دیده، عملیات مرمت ترک‌های کاشی این بنای ارزشمند با تأمین اعتبار ۲۰ میلیارد ریال کمک خیران در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان درخصوص کارگاه ایجاد شده در بخش جلوخان مسجد شیخ لطف‌الله گفت: کاشی‌های این بخش در چند سال گذشته آسیب دیده است و در عملیات کنونی کاشی‌هایی که از سطح بنا جدا شده‌اند، با استفاده از روش سنتی از محل خارج و پس از اقدامات لازم، دوباره در جای خود نصب می‌شوند.

جواد رحمتی هزینه اجرای این بخش از عملیات مرمت جلوخان مسجد شیخ لطف‌الله را حدود سه میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل بودجه‌های اداره کل میراث فرهنگی استان تأمین شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت پیشگیرانه از این اثر ارزشمند تاریخی ادامه داد: اتمام این مرحله از عملیات پیش از شروع بارندگی‌ها، ازنظر مدیریت شرایط حفاظتی گنبد و جلوگیری از تشدید آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت اهمیت ویژه‌ای دارد.

گنبد‌هایی نظیر گنبد مسجد شیخ لطف الله به صورت «ترک ترک» با قالب‌های گچی ساخته می‌شود و بعد فاصله میان ترک‌ها را با آجر یا خشت پر می‌شود، مسجد شیخ لطف‌الله ۱۶ ترک دارد که هر ۲ ترک دارای یک نقش کامل است و درواقع این گنبد، هشت ترک بزرگ دارد.

این مسجد یکی از چهار بنای تاریخی میدان نقش جهان است و به‌عنوان یکی از زیباترین گنبد‌های ایران از آن یاد می‌شود.

مسجد شیخ لطف الله در ضلع شرقی میدان نقش جهان در دوران صفوی ساخته شده هم اینک در مجموعه میدان نقش جهان اصفهان در میراث جهانی یونسکو قرار دارد.