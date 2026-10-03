پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق اصناف ماکو، کمبود واحدهای تجاری و افزایش قابل توجه اجارهبهای مغازهها را از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه فعالیت صنفی و قیمت تمامشده کالا و خدمات در این شهرستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فتحاللهی، رئیس اتاق اصناف ماکو، در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت، اظهار کرد: شرایط خاص جغرافیایی ماکو، محدودیت تعداد واحدهای تجاری و اجارهبهای بالای مغازهها، هزینه فعالیت برای واحدهای صنفی را افزایش داده و به گفته برخی کسبه، در قیمت نهایی کالا و خدمات نیز اثرگذار است.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی شهرستان گفت: حدود ۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در ماکو فعالیت دارند و ۲۳۰ واحد صنفی فاقد پروانه نیز شناسایی شدهاند که ضمن صدور اخطارهای لازم، این واحدها برای طی مراحل قانونی و دریافت پروانه کسب دعوت شدهاند.
فتحاللهی همچنین نوسانات قیمت اقلام و کالاها را از دیگر چالشهای اصناف برشمرد و افزود: برخی واحدهای صنفی معتقدند قیمتهای ابلاغی کمیسیون قیمتگذاری، با توجه به تغییرات هزینهها و نوسانات بازار، در برخی موارد صرفه اقتصادی لازم برای ادامه فعالیت را ندارد.
رئیس اتاق اصناف ماکو با اشاره به حوزه خدمات نیز گفت: بخش عمده شکایات ثبتشده مربوط به تعمیرگاههای مکانیکی و واحدهای ارائهدهنده خدمات خودرویی است که این موضوع نیازمند توجه و نظارت بیشتر در این بخش است.
وی درباره وضعیت واحدهای نانوایی شهرستان نیز اظهار کرد: در مجموع ۲۰۰ واحد نانوایی در ماکو فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱۶ واحد سهمیهبگیر و ۸۴ واحد آزادپز هستند.