به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای فریدن گفت: در این طرح که با هدف کاهش هدررفت آب، ارتقای پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان اجرا می‌شود بیش از ۷۰۰ فقره انشعاب آب نیز اصلاح خواهد شد.

محمدحسین کریمی تأمین آب پایدار و باکیفیت را از اولویت‌های اصلی مجموعه آبفای فریدن دانست و افزود: به همین منظور با توجه به بررسی‌های فنی و نیازسنجی‌های انجام‌شده در روستای ننادگان، عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید در این روستا نیز در دستور کار فوری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تأمین آب این شهرستان گفت: در نیمه نخست امسال، سه حلقه چاه آب با ظرفیت ۳۶ لیتر بر ثانیه با هدف افزایش ظرفیت تأمین و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات آبرسانی در شهر داران و روستا‌های فریدن حفر و تجهیز شده است.

محمدحسین کریمی در ادامه به طرح آبرسانی به روستا‌های قوهک و خلج اشاره کرد و گفت: این طرح با پیشرفت ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از اجرای طرح توسعه مخازن ذخیره آب در شهرستان خبر داد و افزود: به منظور افزایش پایداری منابع و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، ساخت دو باب مخزن ذخیره آب پیش‌ساخته با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب در روستا‌های نماگرد و موغان شهرستان فریدن در دستور کار قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیر آبفای فریدن تأمین منابع جدید آب را از دیگر برنامه‌های این امور عنوان کرد و گفت: حفر، تجهیز، لایروبی و کف‌شکنی حداقل چهار حلقه چاه جدید برای جبران کسری آب در روستا‌های چهلخانه، نماگرد، ننادگان، گنجه و دیگر مناطق مورد نیاز شهرستان تا پایان سال در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و مقابله با انشعابات غیرمجاز اظهار کرد: با هدف جلوگیری از هدررفت آب، در شش ماه نخست سال جاری ۱۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی، جمع‌آوری و تعیین تکلیف شده است.

محمد حسین کریمی همچنین به یکی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش هدررفت آب در شهر دامنه اشاره کرد و افزود: با اصلاح بخشی از شبکه آب این شهر و تعویض ۱۰۰ متر از لوله آزبست، از هدررفت حدود ۹ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری شد که این اقدام نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری منابع و پایداری شبکه آبرسانی شهر دامنه دارد.