در پی رونمایی موفقیت‌آمیز از نخستین مرکز دیسپاچینگ سیار کشور در خراسان رضوی، وزیر نیرو، با صدور دستوری ویژه، خواستار تعمیم و توسعه این فناوری در سطح ملی شد و مأموریت پیاده‌سازی الگوی دیسپاچینگ سیار در سراسر کشور را به مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو محول کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی، با صدور دستوری ویژه، خواستار تعمیم و توسعه این فناوری در سطح ملی شد. وی مأموریت پیاده‌سازی الگوی دیسپاچینگ سیار در سراسر کشور را به مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو محول کرد تا با صدور ابلاغیه‌های لازم، این دستاورد بومی به عنوان یک ظرفیت راهبردی در پدافند غیرعامل صنعت برق کشور عملیاتی شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو نیز با تأکید بر اهمیت استراتژیک این دستور، اظهار داشت: این مرکز با قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خود، امکان رصد لحظه‌ای و صدور فرامین مانور در شبکه را مستقل از مراکز ثابت فراهم می‌کند. این فناوری، محدودیت‌های جغرافیایی را از بین برده و اجازه می‌دهد در هر نقطه از شبکه، پایش کامل و فرماندهی عملیاتی صورت پذیرد.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: مطابق با دستور وزیر نیرو و با هدف جهش در تاب‌آوری صنعت برق کشور، ابلاغیه‌های لازم برای تعمیم این الگو به تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای صادر خواهد شد تا زیرساخت‌های حیاتی کشور در مواجهه با تهدیدات احتمالی، از بیشترین پایداری و قدرت مانور برخوردار باشند.

این مرکز دیسپاچینگ سیار که با دانش بومی به همت متخصصان شرکت برق منطقه‌ای خراسان طراحی و ساخته شده، با برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی ایمن و مستقل، قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در نقاط حساس شبکه مستقر شده و مدیریت پایداری جریان برق را بدون وابستگی به مراکز ثابت دیسپاچینگ بر عهده بگیرد.