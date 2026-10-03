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با توجه به وزش باد و خیزش گرد و غبار از سمت دشت شهرکرد، وضعیت کیفیت هوا در منطقه روند نزولی یافته و شاخص کیفیت هوا (AQI) به سطح «ناسالم برای گروههای حساس» رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل هواشناسی استان گفت:شاخص کیفیت هوا عدد ۱۴۱ را نشان میدهد که وضعیت را برای گروههای حساس (افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان) «ناسالم» تعیین میکند.
نوروزی افزود:از مردم بهویژه گروههای حساس، درخواست میشود در صورت حضور در محیطهای باز، از ماسکهای استاندارد استفاده کرده و تا بهبود شرایط جوی و کاهش غلظت ذرات معلق، از فعالیتهای سنگین بدنی در فضای باز خودداری کنند.