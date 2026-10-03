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عملیات اجرایی ۲ طرح آموزشی با زیربنای ۴۴۰۰ مترمربع با حضور نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در شهرستان کنگان آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، با حضور دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، عملیات اجرایی ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان کنگان آغاز شد.
استاندار بوشهر در این آیین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، ضمن تجلیل از تلاشهای نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت، بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در شهرستانهای استان تأکید کرد.
ارسلان زارع با اشاره به اجرای طرح نهضت مدرسهسازی در استان، یادآور شد: استان بوشهر با تلاشهای صورتگرفته، در نهضت مدرسهسازی در کشور ممتاز است و امروز نیز در ۴ شهرستان جنوبی استان، طرحهای متعدد آموزشی، به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به بازنگری نقشه جامع شهر کنگان، یادآور شد: این شهر به دلیل رشد جمعیت در سالهای اخیر و همچنین پیشبینی رشد جمعیتی در ۱۰ سال آینده، نیازمند توسعه زیرساختهاست و اجرای طرحهای جدید آموزشی نیز در راستای بهبود کیفیت تحصیل و رفع دغدغههای مردم این شهرستان است.
وی ادامه داد: با اجرای این ۲ طرح و سایر طرحهای در دست اجرا، سرانه آموزشی در شهرستان کنگان از ۷.۵ مترمربع عبور کرده و امیدواریم به هدف تعیین شده در برنامه هفتم یعنی ۸.۳ مترمربع فضای آموزشی برای هر دانشآموز نزدیک شویم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز بیان کرد: امروز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه شهید نامدار کنگان با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع آغاز شد.
ابراهیم احمدی افزود: همچنین عملیات اجرایی دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید سلیمانی بنک نیز با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.
وی گفت: امیدوارم با برنامهریزی دقیق و تزریق بموقع اعتبارات، شاهد تکمیل این فضای آموزشی در کمترین زمان ممکن باشیم.