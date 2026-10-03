به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، با حضور دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، عملیات اجرایی ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان کنگان آغاز شد.

استاندار بوشهر در این آیین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، ضمن تجلیل از تلاش‌های نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

ارسلان زارع با اشاره به اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان، یادآور شد: استان بوشهر با تلاش‌های صورت‌گرفته، در نهضت مدرسه‌سازی در کشور ممتاز است و امروز نیز در ۴ شهرستان جنوبی استان، طرح‌های متعدد آموزشی، به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به بازنگری نقشه جامع شهر کنگان، یادآور شد: این شهر به دلیل رشد جمعیت در سال‌های اخیر و همچنین پیش‌بینی رشد جمعیتی در ۱۰ سال آینده، نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست و اجرای طرح‌های جدید آموزشی نیز در راستای بهبود کیفیت تحصیل و رفع دغدغه‌های مردم این شهرستان است.

وی ادامه داد: با اجرای این ۲ طرح و سایر طرح‌های در دست اجرا، سرانه آموزشی در شهرستان کنگان از ۷.۵ مترمربع عبور کرده و امیدواریم به هدف تعیین شده در برنامه هفتم یعنی ۸.۳ مترمربع فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز نزدیک شویم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز بیان کرد: امروز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه شهید نامدار کنگان با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع آغاز شد.

ابراهیم احمدی افزود: همچنین عملیات اجرایی دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید سلیمانی بنک نیز با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.

وی گفت: امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق و تزریق بموقع اعتبارات، شاهد تکمیل این فضای آموزشی در کمترین زمان ممکن باشیم.