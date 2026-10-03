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فرماندار شهرستان ماکو بر تقویت نظارت مستمر بر بازار، مشارکت مردم در فرآیند بازرسی، برخورد با رفتارهای ناسالم اقتصادی و حمایت همزمان از اصناف و تولیدکنندگان قانونمند تأکید کرد.
.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت، که با حضور مدیر کل تعزیرات استان در محل فرمانداری ماکو ترتیب یافت اظهار کرد: در راستای تقویت نظارت مردمی بر بازار، با مشارکت مردم، ناظران افتخاری راهاندازی شده و همچنین برگزاری دو کارگاه آموزشی برای بازنشستگان، بسیجیان و داوطلبان بهمنظور همکاری با دستگاههای ناظر در بازرسیهای بازار در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار و اثربخشی بازرسیها افزود: گشتهای نظارتی باید بهصورت مستمر انجام شود تا ضمن پیشگیری از تخلفات، آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه معیشت و بازار تقویت شود.
فرماندار ماکو، درج و اعلام قیمت کالاها را از مطالبات مهم در حوزه نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: موضوع درج قیمت باید بهصورت جدی پیگیری شود تا مردم در فرآیند خرید، از قیمت کالاها آگاهی داشته باشند و زمینه برای تخلفات قیمتی کاهش یابد.
تاجفر با اشاره به جایگاه تعزیرات حکومتی در نظام نظارت اقتصادی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید بهعنوان خط مقدم برخورد با تخلفات و کمک به مهار تورم، نقش خود را در رسیدگی سریع و مؤثر به پروندهها ایفا کند و سرعت در اجرای احکام و اطلاعرسانی مناسب به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: هدف از مجموعه اقدامات نظارتی، صرفاً برخورد با متخلف نیست؛ بلکه باید با اصلاح رفتارهای ناسالم اقتصادی، حفظ تعادل در چرخه بازار و حمایت از حقوق عمومی در حوزه معیشت، نقش حاکمیت در تنظیم و ساماندهی روابط اقتصادی برای مردم ملموس باشد.
فرماندار شهرستان ماکو همچنین بر برخورد با سودجویانی که با دپوی کالاهای وارداتی در انبارها، زمینه اختلال در عرضه کالا را فراهم میکنند، تأکید کرد و گفت: باید با این رفتارها که میتواند به احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی منجر شود، مطابق قانون برخورد شود.
تاجفر در عین حال حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند را ضروری دانست و افزود: حاکمیت باید از اصناف، تولیدکنندگان منصف و قانونمند، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی متعهد حمایت کند؛ چراکه تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکننده و صادرکننده، از الزامات پایداری اقتصاد و تنظیم بازار است.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حوزه دارو و درمان، بر رسیدگی جدی به مسائل این حوزه و استفاده از ظرفیت مرزی شهرستان تأکید کرد و گفت: موضوع واردات دارو از مرز بازرگان با نظارت دانشگاه علوم پزشکی باید بهصورت جدی پیگیری شود تا در صورت فراهم بودن الزامات قانونی و تخصصی، از ظرفیت مرز برای تأمین نیازهای دارویی استفاده شود.
فرماندار ماکو همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع کالا را از محورهای مهم قرارگاه نظارت بر بازار دانست و گفت: تعزیرات حکومتی حلقه پایانی زنجیره نظارت است و تکمیل این زنجیره نیازمند هماهنگی مؤثر میان دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی است.
تاجفر در بخش دیگری از سخنان خود، نبود شعبه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ماکو را از عوامل ایجاد مشکلات در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه دانست و اظهار کرد: این خلأ بهویژه در خصوص کالاهای فسادپذیر میتواند مشکلاتی ایجاد کند و لازم است برای رفع آن، راهکار اجرایی مناسبی اتخاذ شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی نظام نظارت بر بازار، ایجاد انضباط اقتصادی، صیانت از حقوق عامه در حوزه معیشت، جلوگیری از ناهنجاریهای اقتصادی و افزایش اعتماد مردم به فرآیند نظارت و برخورد با تخلفات است.