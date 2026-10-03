معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بازدید از طرح‌های عمرانی هشترود و چاراویماق، بر تکمیل شبکه‌های آب، برق، فاضلاب و راه‌ها پیش از تحویل اراضی تأکید کرد و تسریع در آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در سفر به هشترود و چاراویماق، روند اجرای طرح‌های عمرانی و موانع پیش‌روی آن‌ها را بررسی کرد.

حبیب‌الله طاهرخانی در بازدید از سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن هشترود، تکمیل خدمات زیربنایی را پیش‌شرط تحویل اراضی به متقاضیان اعلام کرد.

وی گفت: آماده‌سازی زمین باید پیش از آغاز ساخت واحدهای مسکونی انجام شود تا متقاضیان پس از دریافت زمین با مشکل خدمات اولیه مواجه نشوند.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای معابر اصلی و آماده‌سازی فاز دوم این سایت در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.

طاهرخانی افزود: برای تأمین آب و برق کارگاهی سایت نیز اقدامات لازم در حال پیگیری است و استفاده از منابع صندوق زیرساخت می‌تواند بخشی از موانع را برطرف کند.

وی ابراز امیدواری کرد بخشی از قطعات این سایت تا پایان خرداد سال آینده برای دریافت پروانه ساختمانی و آغاز عملیات ساخت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تأمین همزمان خدمات آموزشی، فرهنگی و سایر امکانات مورد نیاز در اراضی جدید مسکونی تأکید کرد.

در ادامه، روند ساماندهی پیرامون مسجد جامع هشترود نیز بررسی شد و مقرر شد عملیات اجرایی این طرح پس از تکمیل مراحل باقی‌مانده آغاز شود.

این طرح با هدف بهسازی محدوده پیرامون مسجد جامع، احداث مجموعه فرهنگی و کتابخانه و ارتقای کیفیت محیط شهری اجرا خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده و قرارداد اجرایی آن با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

در خصوص ساماندهی مسیل سیددره‌سی نیز تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور فرمانداری، شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در دستور کار قرار گرفت.

در شهرستان چاراویماق نیز سایت ۳.۶ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر قره‌آغاج مورد بازدید قرار گرفت.

این طرح دارای ۷۵ قطعه ۲۰۰ متری است که تمامی قطعات آن در قالب گروه ساخت به متقاضیان واگذار شده است.

طاهرخانی در این بازدید بر سرعت‌بخشی به عملیات زیرسازی و آسفالت و رفع موانع شبکه فاضلاب تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بهسازی مسیرهای دسترسی و ورودی سایت با رعایت استانداردهای فنی شد تا زمینه آغاز عملیات ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.