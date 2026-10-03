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معاون درمان وزارت بهداشت گفت: سفرها و بازدیدهای نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ارتباطاتی که در جریان این سفرها ایجاد میشود، میتواند به افزایش کیفیت خدمات سلامت، دسترسی مردم و در نهایت افزایش رضایتمندی آنها منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به سفرهای نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی، گفت: ارتباطاتی که در جریان این بازدیدها میان نمایندگان مجلس، مسئولان حوزه سلامت و مجموعه های مختلف ایجاد می شود، می تواند به تغییر در روند ارائه خدمات سلامت، افزایش کیفیت و دسترسی مردم به خدمات و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
رضوی افزود: نمایندگان مجلس اگر وظایف خود را به خوبی انجام دهند، میتوانند بهترین نمایندگان مردم در بیان مشکلات و انتقال دیدگاه ها و مطالبات آنها باشند، خوشبختانه بسیاری از نمایندگان علاوه بر اینکه مشکلات را از نزدیک میشنوند، در مسیر رفع آنها نیز کمک می کنند.
جلب کمک خیرین و ظرفیت صنعت برای تقویت زیرساخت سلامت
وی ادامه داد: این همکاریها ارزشمند است و گاهی از طریق جلب کمکهای مادی و معنوی خیرین و ظرفیتهای بخش صنعت و هماهنگی میان این مجموعهها میتوان برای رفع مشکلات و تقویت زیرساختهای حوزه سلامت اقدام کرد؛ چراکه همکاری میان مجلس، دولت، خیرین، صنعت و سایر ظرفیتهای موجود میتواند در کاهش پرداختی مردم و مشکلات مالی آنها در حوزه سلامت مؤثر باشد. البته باید در کنار این همکاریها، کیفیت خدمات سلامت نیز حفظ شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: همه این اقدامات باید در جهت یک هدف مشخص و مقدس انجام شود و آن، افزایش سطح سلامت مردم با کمترین هزینه ای است که مردم برای دریافت خدمات سلامت پرداخت می کنند.
منبع: خانه ملت