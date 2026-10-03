مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از قرار گرفتن این استان در رتبه نخست شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه نظارت و بازرسی بازار خبر داد و آخرین وضعیت پرونده‌های تخلف در حوزه کالا و خدمات، قاچاق و تعهدات ارزی در استان و شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف‌زاده در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار که با حضور شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو و اعضای قرارگاه شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت در سالن جلسات فرمانداری ماکو برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در شاخص‌های ارزیابی عملکرد حوزه نظارت و بازرسی بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری در مجموع ۹ هزار و ۷۶۳ پرونده در سطح استان تشکیل شده که از این تعداد ۵۵۰ پرونده مربوط به شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت است.

نجف‌زاده ادامه داد: حدود ۶ درصد از پرونده‌های حوزه کالا و خدمات استان به منطقه آزاد ماکو اختصاص دارد و در این حوزه، مجموع محکومیت‌های مالی صادرشده به ۴۵ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال رسیده است؛ متوسط جریمه تعیین‌شده برای هر پرونده نیز حدود ۹۷ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی همچنین با تشریح وضعیت پرونده‌های قاچاق و تعهدات ارزی گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۴۷۰ پرونده در این حوزه در استان تشکیل شده که از این تعداد، ۵۸۹ پرونده مربوط به شهرستان ماکو بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از پرونده‌های قاچاق و تعهدات ارزی استان در منطقه آزاد ماکو تشکیل شده است، افزود: در میان پرونده‌های این حوزه، تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

نجف‌زاده میزان جریمه‌های تعیین‌شده در حوزه قاچاق و تعهدات ارزی در سطح استان را ۳۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: سهم شهرستان ماکو از این میزان حدود ۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه به حوزه بهداشت، درمان و دارو اشاره کرد و افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۸ پرونده در حوزه بهداشت، درمان و دارو در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی همچنین بر برخورد با تخلفات مرتبط با عرضه و توزیع نان تأکید کرد و گفت: با نانوایانی که نسبت به سهمیه آرد و نان خود تعهد لازم را ندارند و سهمیه خود را واگذار یا به فروش می‌رسانند و یا انصاف را در رویه کاری خود ندارند برخورد خواهد شد و در راستای ساماندهی این وضعیت، امتیاز واحد‌های متخلف به افراد متعهد واگذار می‌شود.

این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت نظارت بر بازار، روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف و قاچاق و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت برگزار شد.