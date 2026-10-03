به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آباده گفت: همزمان با جشن عاطفه ها، ۷۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۴ میلیارد ریال بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.

غلامحسین پاسداری لقا افزود: دفتر، مداد، خودکار، کیف، پاک کن، جامدادی و مدادرنگی به ارزش هر بسته ۲۰ میلیون ریال به همت خیران به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.