امیرعلی آذرپیرا در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل حریف ازبکستانی به برتری رسید و با کسب نشان طلا، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف شرزود پویونوف از ازبکستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود آذرپیرا به پایان رسید و او موفق به کسب نشان طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. امیرعلی آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست آرش یوشیدا حریف سرسخت خود شد و انتقام مسابقات قهرمانی آسیا را از این حریف ایرانی- ژاپنی خود گرفت.

پرونده کشتی آزاد ایران با کسب نشان طلای امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم بسته شد. عباس ابراهیم زاده و علی مومنی کشتی‌گیران حذف شده در این مسابقات بودند.