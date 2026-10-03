سردیس دانشمند شهید علی منصور باکویی با حضور جمعی از مسئولان، مدیران شهری و خانواده شهید در محله دردشت منطقه۸؛ محل سکونت این شهید رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای دانشمند هسته‌ای گفت با وجود صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عضویت کشور در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران مورد حمله قرار گرفت.

علیرضا نادعلی همچنین بر حق مردم ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای و اهمیت تداوم مسیر علمی کشور تأکید کرد.

نصب سردیس شهید علی منصور باکویی در محله دردشت

شهردار منطقه۸ تهران، نیز با اشاره به حضور خود در محل حادثه شهادت این شهید والامقام گفت: نکته قابل توجه این بود که بسیاری از همسایگان و اهالی محل تا پیش از شهادت شهید علی منصور باکویی از دانشمند بودن و فعالیت‌های علمی و تخصصی وی اطلاعی نداشتند.

فاطمه تنهایی افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای دانشمند و معرفی ابعاد علمی و شخصیتی آنان به نسل‌های آینده، از جمله وظایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سردیس شهید علی منصور باکویی با ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر و از جنس بتن گلاسه به رنگ کرم ساخته و در تقاطع خیابان جانبازان شرقی با خیابان دردشت در محل سکونت این شهید نصب شده است.

شهید علی منصور باکویی، دانشمند حوزه هسته‌ای، در جریان جنگ ۱۲ روزه، بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در محل سکونت خود به همراه همسر و دو فرزندش در محله دردشت به شهادت رسید.