بانوان کونگ‌فوکار یزد در مسابقات منطقه ۶ فدراسیون با حضور تیم‌های یزد، کرمان و هرمزگان به میزبانی استان یزد خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رقابت‌های فدراسیونی کونگ‌فو بانوان منطقه ۶، با حضور تیم‌های یزد، کرمان و هرمزگان به میزبانی استان یزد برگزار شد؛ رقابت‌هایی که در آن بانوان ورزشکار با انگیزه، توانمندی و روحیه‌ای مثال‌زدنی به میدان رفتند،در این مسابقات، بانوان کونگ‌فوکار استان یزد با ارائه عملکردی قابل توجه، موفق شدند دو سهمیه ارزشمند برای حضور در فینال مسابقات منطقه ایی فدراسیون به دست آورند.

رقیه حجتی رده جوانان ، وزن ۶۸- کیلوگرم ، به فینال مسابقات فدراسیون منطقه‌ای راه یافت و پریا یزدانی رده جوانان، وزن ۷۸- کیلوگرم، به فینال مسابقات فدراسیون منطقه‌ای راه یافت.

این موفقیت، حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران و همراهی مربیان و مجموعه اجرایی است و گامی دیگر در مسیر رشد، توسعه و ارتقای جایگاه کونگ‌فو بانوان استان یزد به شمار می‌رود.

برگزاری این رقابت‌ها با مسئولیت بهاره قدیری، نایب‌رئیس هیئت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی استان یزد و با تلاش لیلا بافقی، مسئول تدارکات و سرپرست کادر اجرایی، انجام شد.