مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: هیچ نظام سلامت پیشرفته‌ای بدون یک نظام فارماکوویژیلانس قوی، پویا، داده‌محور و قابل اعتماد نمی‌تواند ایمنی دارویی و اثربخشی دارو‌ها را در شرایط واقعی به‌طور کامل پایش کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: پایان مطالعات بالینی و ورود دارو به بازار، پایان مسئولیت شرکت دارویی در قبال ایمنی و اثربخشی محصول نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مرحله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات واقعی‌تر و گسترده‌تر از عملکرد دارو در جمعیت‌های مختلف آغاز می‌شود و این همان نقطه‌ای است که فارماکوویژیلانس اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: فارماکوویژیلانس در واقع چشم بیدار و گوش شنوای نظام سلامت است؛ نظامی که باید بتواند نشانه‌های کوچک را پیش از آنکه به مسائل بزرگ تبدیل شوند، شناسایی و بررسی کند.

یوسفی ادامه داد: ممکن است یک گزارش عارضه در نگاه نخست اطلاعات محدودی در اختیار قرار دهد، اما قرار گرفتن آن در کنار صد‌ها و هزاران گزارش دیگر می‌تواند به شناسایی یک الگوی جدید، یک سیگنال ایمنی یا حتی مسئله‌ای مرتبط با کیفیت، مصرف و نحوه استفاده از دارو منجر شود.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های گزارش‌دهی عوارض دارویی در سازمان غذا و دارو، مراکز درمانی و شرکت‌های دارویی انجام شده است. در حال حاضر گزارش عوارض و خطا‌های دارویی از مسیر‌های مختلف از جمله سامانه برخط سازمان غذا و دارو ثبت می‌شود و آگاهی مناسبی در میان بخشی از کارکنان نظام سلامت نسبت به ضرورت و نحوه گزارش عوارض دارویی و موارد عدم اثربخشی ایجاد شده است. همچنین سیستم‌های فارماکوویژیلانس در شرکت‌های دارویی مستقر شده‌اند.

وی تصریح کرد: با وجود این اقدامات، همچنان کم‌گزارش‌دهی و نواقصی در فرآیند‌های ثبت، بررسی و بازخورد در سطوح مختلف وجود دارد و لازم است ظرفیت این سیستم‌ها برای شناسایی دقیق‌تر سیگنال‌های ایمنی و کیفی ارتقا یابد.

یوسفی با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی فارماکوویژیلانس گفت: این همایش با هدف هم‌افزایی شرکت‌های دارویی و ارتقای نظام فارماکوویژیلانس در صنعت دارویی کشور برنامه‌ریزی شده است. در این رویداد، برخی شرکت‌هایی که از سیستم‌های منسجم فارماکوویژیلانس برخوردار هستند، دانش و تجربه خود را با سایر شرکت‌ها به اشتراک می‌گذارند.

وی افزود: اشتراک تجربه و دستاورد‌های شرکت‌های دارویی در این حوزه نشان می‌دهد پایش ایمنی دارو‌ها نه یک اقدام اداری و نه یک تهدید برای صنعت، بلکه یک مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی است. شرکت دارویی تنها تولیدکننده یک محصول نیست، بلکه در تمام چرخه عمر محصول، یکی از ارکان تأمین ایمنی بیمار و شریک نظام سلامت محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: مسئولیت شرکت‌ها نسبت به ایمنی و اثربخشی محصول از زمان توسعه و ثبت دارو آغاز می‌شود و تا تولید، عرضه، مصرف و پایش پس از ورود به بازار ادامه دارد. به همین دلیل، فارماکوویژیلانس باید بخشی از ساختار مستحکم سازمانی شرکت دارویی باشد و استقرار آن نباید صرفاً به‌عنوان پاسخی به یک الزام قانونی یا با هدف تولید گزارش دیده شود؛ هدف نهایی، پیشگیری از آسیب به بیمار است.

یوسفی با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: ارزش این رویداد در آن است که نشان می‌دهد ایمنی و سلامت بیمار، فارغ از اینکه محصول کدام شرکت دارویی را مصرف می‌کند، برای تمامی فعالان صنعت دارویی کشور اهمیت دارد و شرکت‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی خود، آمادگی دارند دانش و تجربه‌شان را برای استقرار و تقویت سیستم‌های فارماکوویژیلانس با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

وی در پایان گفت: حضور شرکت‌های دارویی در دومین همایش ملی فارماکوویژیلانس می‌تواند زمینه مناسبی برای تبادل تجربه، ارتقای دانش تخصصی و تقویت فرآیند‌های پایش ایمنی دارو در کشور فراهم کند و مشارکت فعال صنعت در این رویداد را توصیه می‌کنم.