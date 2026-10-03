نخستین رنکینگ مسابقات کمان سنتی و ۳D آرچری کشور با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۶ استان به میزبانی شهرستان اهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نخستین رنکینگ مسابقات کمان سنتی و ۳D آرچری کشور با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۶ استان به میزبانی شهرستان اهر برگزار شد رقابت‌هایی که علاوه بر جنبه ورزشی فرصتی برای گردهمایی اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایرانی و احیای یکی از ورزش‌های سنتی و کهن این سرزمین بود.

این مسابقات به مدت دو روز برگزار شد و ورزشکاران در رشته‌های کمان سنتی و ۳D آرچری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیر و کمان از ورزش‌ها و مهارت‌های ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ ایران به شمار می‌رود مهارتی که در گذشته بخشی از زندگی، آموزش و آیین‌های پهلوانی ایرانیان بوده و امروز با برگزاری مسابقات رسمی و حضور ورزشکاران جوان در قالبی نو در حال تداوم و احیاست.

در این رقابت‌ها، کمانداران از استان‌های مختلف کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و این رویداد به بستری برای تبادل تجربه، معرفی فرهنگ‌های بومی و تقویت پیوند میان اقوام ایرانی تبدیل شد.

در بخش ۳D آرچری نیز ورزشکاران با هدف‌گیری اهداف سه‌بعدی و شبیه‌سازی شرایط طبیعی، مهارت، دقت و تمرکز خود را به نمایش گذاشتند رشته‌ای که علاوه بر توانمندی فنی، نیازمند تمرکز بالا و تسلط بر شرایط محیطی است.

در پایان این رقابت‌ها نفرات منتخب رده بزرگسالان بر اساس نتایج به‌دست‌آمده برای حضور در مسابقات جهانی کره جنوبی که آبان‌ ماه برگزار خواهد شد انتخاب و به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.