پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از توزیع ۳۲ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در ۶ ماهه نخست سال جاری میان شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و عشایر استان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳۲ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده که بخش قابل توجهی از این منابع به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع عوارض توزیع شده، بیش از ۲۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال به شهرداریهای استان، بیش از ۴ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال به دهیاریها، بیش از ۱۹۸ میلیارد ریال به فرمانداریها و بیش از ۴۸۹ میلیارد ریال نیز به عشایر اختصاص یافته است.
پورمختار با اشاره به رشد عوارض ارزش افزوده توزیع شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان کرد: افزایش این منابع می تواند ظرفیت مدیریتهای محلی برای اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و توسعه ای و ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی را تقویت کند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین از توزیع بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال عوارض آلایندگی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: شهرستان ارومیه با دریافت ۱۰ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال، بیشترین سهم از عوارض توزیع شده را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: عوارض ارزش افزوده از جمله منابعی است که در چارچوب قوانین مربوطه برای تقویت درآمدهای مدیریتهای محلی و کمک به تأمین هزینههای خدمات عمومی و توسعه زیرساختها در مناطق مختلف استان توزیع می شود.