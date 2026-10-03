به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات کشتی لوچو قهرمانی کشور با حضور ۲۰۰ ورزشکار از ۸ استان در بابل برگزار شد و برترین‌های اوزان مختلف معرفی شدند.

در این رقابت‌ها، صابر کریمی در وزن ۷۰ کیلوگرم، سبحان رحمانی در وزن ۸۰ کیلوگرم، عرفان شکری‌پور در وزن ۹۰ کیلوگرم و پوریا اوسیا در وزن ۱۰۰ کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

همچنین عنوان سرپهلوانی این دوره از مسابقات به سبحان اصغری رسید.

کشتی لوچو از کشتی‌های سنتی مازندران است که در مراسم‌های محلی و جشن‌ها برگزار می‌شود و به‌عنوان بخشی از میراث ورزشی و فرهنگی منطقه، نسل به نسل منتقل شده است.

در این رشته، قوانین و شیوه برگزاری رقابت‌ها شرایط خاصی دارد و برخورد همزمان کشتی‌گیر با زمین می‌تواند به شکست او منجر شود.

برگزارکنندگان مسابقات همچنین با حفظ رسم قدیمی اهدای جوایز به قهرمانان، جوایزی از جمله گاو و گوسفند را به نفرات برتر اهدا کردند.

در مجموع نیز ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی به برترین‌های این دوره از مسابقات اختصاص یافت.

گزارش از ایوب رضوانی