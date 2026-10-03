به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که دولت من بلافاصله ارسال «چک‌هایی» به مبلغ نزدیک به ۱۰۰ دلار را برای بیش از ۲۰ میلیون سالمند عزیز آغاز خواهد کرد تا به پرداخت حق بیمه بخش «بی» مدیکر آنها کمکی شود؛ حق بیمه‌ای که ما پیش‌تر به میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌ایم.

این پول از صندوق بهبود مدیکر تامین خواهد شد؛ یک «صندوقِ در اختیارِ» بی‌فایده که تنها توسط دموکرات‌ها در کنگره برای پرداخت هزینه‌های اتلاف منابع، تقلب و سوءاستفاده برای دوستان ذی‌نفع خاص خود و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است. ما بالاخره از این صندوق، در کنار توافق‌های من که «مطلوب‌ترین برای ملت هستند»، برای کاهش چشمگیر هزینه‌ها برای سالمندانمان استفاده می‌کنیم.

من متعهد شدم از مدیکر و تامین اجتماعی، محافظت نمایم و آنها را حفظ کنم؛ برنامه‌هایی که به دلیل اقدامات جو بایدن، که از روی حماقت و سوءنیت اجازه داد ده‌ها میلیون مهاجر غیرقانونی وارد کشورمان شوند، در آستانه نابودی قرار داشتند، و ما دقیقاً آنچه را که وعده داده شده بود، برای سالمندان آمریکا انجام می‌دهیم. این موضوع جدا از «چک‌های» بازپرداخت به همان اندازه قابل‌توجهی است که برای یک میلیون آمریکایی ارسال می‌کنیم؛ افرادی که جو بایدن بابت طرح‌های قانون مراقبت (غیر) مقرون‌به‌صرفه، هزینه‌ای بیش از حد از آنها دریافت کرده بود.

از آنجا که من به این موضوع بسیار مهم برای مردم آمریکا عمل کردم، آنها همچنین می‌توانند مطمئن باشند که «سود سهام ۵۰۰۰ دلاری ترامپ» که بسیار محبوب است، در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، و زمانی که چنین پیروزی‌ای رخ دهد، به هر شهروند ایالات متحده پرداخت خواهد شد! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ»