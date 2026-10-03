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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از ثبت ملی کهنترین درخت گردوی ایران با قدمتی حدود هزار سال در منطقه کهمان شهرستان سلسله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عطا حسن پور از ثبت ملی کهنترین درخت گردوی ایران در منطقه کهمان شهرستان سلسله خبر داد و این اقدام را گامی مهم در معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان دانست.
وی اظهار کرد: برنامههای هفته گردشگری امسال با حضور در مدارس آغاز شده است، چرا که معتقدیم معرفی گردشگری، میراث فرهنگی و هویت تاریخی باید از سنین پایین و در محیطهای آموزشی آغاز شود تا نسلهای آینده بیش از پیش با ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کشور آشنا شوند.
او گفت: بخشی از طرحهای حوزه گردشگری استان از جمله هتلها، اقامتگاههای بومگردی و هتلبوتیکها در هفته دولت و با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری رسید و افتتاح بخشی دیگر از پروژهها نیز در برنامههای هفته گردشگری پیشبینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به برگزاری جشنوارههای گردشگری در استان گفت: جشنواره عناب بهتازگی در شهرستان الیگودرز برگزار شد و تلاش میشود این رویداد در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور به ثبت برسد.
او همچنین از برگزاری جشنواره گردو در منطقه سراب کهمان شهرستان سلسله خبر داد و بیان کرد: در دو هفته گذشته، ۱۲ درخت تاریخی منطقه کهمان در کمیته میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسید که در میان آنها، یک اصله درخت گردو با قدمتی حدود هزار سال بهعنوان کهنترین درخت گردوی ثبتشده کشور شناخته شد.
حسنپور ادامه داد: درخت گردو در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما تاکنون هیچ درخت گردویی با این قدمت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت نرسیده بود و به همین دلیل ثبت این اثر طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او افزود: جشنواره گردوی کهمان در کنار این درخت تاریخی برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم، تابلوی معرفی اثر نصب و از لوح ثبت ملی آن رونمایی میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به نقش اقتصادی و اجتماعی محصول گردو در منطقه گفت: برگزاری این جشنواره میتواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و فرهنگی کهمان مؤثر باشد و زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.
او همچنین از برگزاری چهارمین دوره جشنواره انار در آبانماه امسال خبر داد و گفت: این رویداد که تاکنون سه دوره برگزار شده، امسال نیز با مشارکت مردم و فعالان محلی برگزار خواهد شد.
حسنپور در پایان تأکید کرد: معرفی و ثبت رویدادهای بومی، آثار تاریخی و ظرفیتهای طبیعی لرستان از مهمترین برنامههای ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است و این اقدامات میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری و توسعه پایدار مناطق مختلف استان داشته باشد.