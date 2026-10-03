معاون سازمان انرژی اتمی: خراسان جنوبی ظرفیت های متعددی دارد و می‌تواند به یکی از مراکز مهم استفاده از فناوری هسته‌ای در فرآوری محصولات کشاورزی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون سازمان انرژی اتمی در نشست بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی سایت پرتودهی سربیشه گفت: نخستین سامانه پرتودهی کشور با هدف کاهش بار میکروبی محصولات کشاورزی، فرآوری مواد غذایی و استریل تجهیزات پزشکی در تهران راه‌اندازی شد و پس از آن مراکز دیگری در استان‌های مختلف ایجاد و فعال شدند.

صادقی با بیان اینکه کشور در حال توسعه زیرساخت‌های این فناوری است افزود: مراکز پرتودهی کشور اکنون علاوه بر حوزه پزشکی، در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز فعال هستند و از این فناوری برای ارتقای کیفیت و افزایش ماندگاری محصولات استفاده می‌شود.

وی توسعه مراکز پرتودهی در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی را زمینه‌ساز فرآوری محصولات، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات دانست و بر ضرورت تکمیل زنجیره فرآوری و صادرات در داخل استان تأکید کرد.

معاون سازمان انرژی اتمی افزود: محصولی که در خراسان جنوبی فرآوری می‌شود، باید در همین استان بسته‌بندی و برای صادرات آماده شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان شود.

دعوت از بازرگانان و صادرکنندگان فعال در استان‌های شمال‌غرب کشور و بررسی ظرفیت‌های صادراتی محصولات خراسان جنوبی و ایجاد زمینه حضور مستقیم فعالان بخش خصوصی در زنجیره فرآوری و صادرات از پیشنهادان صادقی بود که در این جلسه بررسی و مطرح شد.

استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در بخش کشاورزی، صنایع دستی و معدن گفت: خراسان جنوبی حدود ۱۹۵ هزار بهره‌بردار کشاورزی دارد و در تولید محصولاتی همچون زرشک، عناب و زعفران از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

هاشمی افزود: ۹۸ درصد زرشک جهان در خراسان جنوبی تولید می‌شود و استان در تولید عناب نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و همچنین در زمینه فرآوری زعفران ظرفیت‌های متعددی در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار زرشک و عناب افزود: نبود صنایع فرآوری و فناوری‌های مورد نیاز موجب شده بخشی از محصولات استان با واسطه و با قیمت پایین به فروش برسد و حتی برخی محصولات با نام استان‌های دیگر در بازار عرضه شود.

استاندار بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و صادرات تأکید کرد و گفت: در حوزه زرشک، عناب و زعفران باید به سمت ایجاد زنجیره‌ای کامل حرکت کنیم تا ضمن افزایش ماندگاری محصولات، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان شود.

هاشمی همچنین به ضایعات حاصل از هرس درختان زرشک و عناب اشاره کرد و افزود: فرآوری این ضایعات و استفاده از آنها در صنایع مختلف، از جمله تولید مواد اولیه صنایع چوبی، می‌تواند یک ظرفیت اقتصادی جدید برای استان ایجاد کند.

استاندار با اشاره به ظرفیت استان در حوزه گوهرسنگ‌ها نیز گفت: بیش از ۶۲۰ کارگاه گوهرسنگ‌تراشی در خراسان جنوبی فعال است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان، بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز‌های فعالان حوزه صادرات و واردات تأکید کرد.

نخعی گفت: ظرفیت‌های بخش کشاورزی به‌ویژه در تولید زرشک و زعفران، همچنین ظرفیت مرز ماهیرود و همجواری خراسان جنوبی با افغانستان، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در دو سوی مرز، می‌توان زمینه توسعه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی جدید را فراهم کرد که باید برنامه‌ریزی‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات و واردات باشد.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از اقدامات سازمان انرژی اتمی در توسعه کاربرد‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: فناوری هسته‌ای علاوه بر حوزه انرژی، در بخش‌هایی همچون کشاورزی، سلامت و صنعت نیز کاربرد دارد و توسعه این فناوری‌ها می‌تواند آثار خود را در زندگی مردم و روند توسعه کشور نشان دهد.

نخعی صنعت هسته‌ای را یکی از صنایع پیشرفته و در لبه فناوری دانست و افزود: این صنعت می‌تواند در توسعه فناوری‌های نوین، رشد صنایع مختلف و ایجاد زمینه برای ماندگاری نخبگان نقش‌آفرین باشد.

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای توسعه صادرات تأکید شد و پیشنهاد دعوت از بازرگانان و صادرکنندگان فعال در استان‌های شمال‌غرب کشور برای بررسی ظرفیت‌های صادراتی خراسان جنوبی مطرح شد.