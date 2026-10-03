تیراندازی با اسلحه در یک مراسم عروسی در شهرستان گراش، زن میانسال را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان شهرستان گراش گفت: بر اثر تیراندازی در مراسم عروسی در یکی از باغ تالار‌های اطراف این شهر و شلیک تیر به سقف تالار و کمانه به سمت یک خانم ۵۶ ساله، وی مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان مورد عمل جراحی هشت ساعته قرار گرفت.

سیدجمال‌الدین موسوی‌طلب افزود: وی به دلیل شدت جراحات وارده به ناحیه ریه، معده و عفونت‌های شدید داخلی در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بستری شد و با وجود تلاش پزشکان جان خود را از دست داد.

دادستان شهرستان گراش گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر شده‌اند، پرونده در حال رسیدگی است و اولیای دم شکایات خود را به ثبت رسانیده‌اند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.