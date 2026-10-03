به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد تقوی با بیان اینکه محور ارتباطی لنده به بهمئی از جمله محور‌های مهم ارتباطی در حوزه استحفاظی شهرستان لنده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ کیلومتر از این محور، از روستای قیام تا کمال‌آباد، در حال تعریض و بازگشایی است.

وی افزود: اعتبار تخصیص‌یافته برای بازگشایی و تعریض این محور بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال است که با ۲۵ درصد افزایش، به بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

فرماندار لنده ابراز امیدواری کرد: این محور ارتباطی تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.