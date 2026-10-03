به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور و به‌صورت پایلوت در استان مازندران و در راستای مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اجرا می‌شود.

رقیه رحمانی افزود: حوادث طبیعی و غیرمترقبه قابل پیش‌بینی نیستند، اما با افزایش آمادگی و ایجاد پشتوانه‌های حمایتی می‌توان از شدت آسیب‌های ناشی از بحران برای خانواده‌های کم‌برخوردار کاست.

وی ادامه داد: در ششمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست استاندار مازندران، موضوع بیمه حوادث طبیعی مددجویان تحت پوشش بهزیستی در دهک‌های یک تا سه مطرح و بر اجرای آن تأکید شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در پی این تصمیم و با دستور یونسی استاندار مازندران، بهزیستی استان با همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، «پویش پناه امن» را برای تأمین منابع مورد نیاز بیمه حوادث طبیعی جامعه هدف آغاز کرده است.

رحمانی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۷ هزار خانوار دهک‌های یک تا سه در بهزیستی مازندران تحت حمایت هستند، افزود: هزینه بیمه هر مددجو یک میلیون تومان تعیین شده است تا با مشارکت خیران، نیکوکاران، مردم و ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، زمینه بیمه مسکن و لوازم ضروری مددجویان در برابر حوادث طبیعی فراهم شود.

وی گفت: پوشش بیمه‌ای این طرح تا سقف یک و نیم میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اجرای آن با تخفیف ویژه انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: «پناه امن» فقط یک پویش جمع‌آوری کمک نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه و آینده‌نگرانه است تا پیش از وقوع حادثه، برای خانواده‌هایی که توان جبران خسارت را ندارند، پشتوانه‌ای حمایتی ایجاد شود.

رحمانی ادامه داد: اجرای این طرح به‌صورت پایلوت می‌تواند تجربه‌ای از همکاری مدیریت بحران، بهزیستی، خیران و مشارکت‌های مردمی برای حمایت پیشگیرانه از اقشار کم‌برخوردار باشد و در صورت موفقیت، زمینه توسعه آن را فراهم کند.

وی از خیران، نیکوکاران، فعالان اقتصادی و مردم برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: یک میلیون تومان برای بیمه یک مددجو، می‌تواند برای یک خانواده کم‌برخوردار پشتوانه‌ای در روز‌های سخت باشد.

روش‌های مشارکت در «پویش پناه امن»

شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸

شماره کارت: ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷

به نام: مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران